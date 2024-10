La sfida tra Roma e Inter, in programma per l'ottava giornata della Serie A 2024/2025, si terrà domenica 20 ottobre alle 20:45 presso lo stadio Olimpico di Roma. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

L'Inter si presenta a questa partita forte di un dominio recente sui giallorossi: dal 2021 in avanti, i nerazzurri hanno vinto sei delle otto sfide di Serie A contro la Roma (1V, 1N per i giallorossi). Nel periodo, l'Inter è la squadra che ha battuto più volte la Roma nella competizione, evidenziando una netta superiorità negli scontri diretti degli ultimi anni.

Dove vedere Roma - Inter in TV e streaming

La partita Roma - Inter prevista per le 20:45 del 20 ottobre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Roma: La Roma si appresta ad affrontare l'Inter in un momento cruciale della propria stagione. I giallorossi arrivano a questa sfida con un rendimento difensivo migliorato nelle ultime cinque partite di campionato, avendo subito solo tre reti. Tuttavia, la squadra di De Rossi deve fare i conti con un recente bilancio negativo contro l'Inter: dal 2021, ha perso sei delle otto sfide di Serie A contro i nerazzurri, con una sola vittoria e un pareggio. Il fattore campo non sembra favorire i giallorossi, che hanno perso le ultime tre partite casalinghe contro l'Inter in Serie A, avvicinandosi a un record negativo storico.

Situazione Inter: l'Inter si presenta all'Olimpico con rinnovata fiducia, avendo vinto le ultime due partite di Serie A. I nerazzurri puntano a prolungare questa striscia positiva, anche se nelle ultime tre sfide hanno mostrato qualche vulnerabilità difensiva, subendo almeno due gol in ciascuna partita. Nelle trasferte recenti, l'Inter ha mostrato una tendenza al pareggio, con tre pareggi nelle ultime quattro gare esterne.

Probabili formazioni Roma - Inter

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere Roma - Inter dall'estero

Per i tifosi della Roma e dell'Inter che saranno all'estero questa domenica e desiderano seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione efficace e semplice per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile fare in modo di evitare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.