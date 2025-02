Il prossimo 24 febbraio alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico della sfida tra Roma e Monza, valida per la 26ª giornata di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre, con i giallorossi alla ricerca di punti fondamentali per avvicinarsi alla zona Europa e il Monza che prova a risollevarsi da un periodo complicato. Per tutti gli appassionati, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DAZN e Now, con la possibilità di seguirla sia in TV che in streaming su vari dispositivi. Un'occasione per godersi lo spettacolo della Serie A, anche per chi si trova all'estero.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Monza in TV e streaming

La partita Roma - Monza è prevista per le 20:45 del 24 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DAZN e Now.

Come arrivano le due squadre

La Roma arriva a questa sfida in grande crescita. Dopo un periodo altalenante, i giallorossi hanno trovato continuità con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, risultati che hanno dato nuova fiducia all’ambiente e permesso alla squadra di risalire fino al 9° posto in classifica. L’attacco sembra aver ritrovato brillantezza, con diverse soluzioni offensive che stanno facendo la differenza, mentre la difesa appare più solida rispetto alle settimane precedenti. Il tecnico punterà a sfruttare questo buon momento per continuare la scalata verso le zone alte della classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Situazione completamente opposta per il Monza, che sta attraversando una crisi di risultati preoccupante. La squadra ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare, scivolando all’ultimo posto della classifica. I biancorossi stanno faticando sia in fase difensiva, subendo troppi gol, sia in attacco, con difficoltà nel concretizzare le occasioni create. Servirà una reazione immediata per provare a invertire la rotta, anche se la trasferta contro la Roma si preannuncia estremamente complicata. Un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta importante per il morale della squadra e per la corsa alla salvezza.

Probabili formazioni Roma - Monza

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.



Monza (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho; Ganvoula. All. Nesta.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova all’estero e non vuole perdersi la partita, l’opzione migliore è utilizzare una VPN di qualità. Connettendosi a un server italiano, sarà possibile accedere alle piattaforme di streaming ufficiali, come DAZN e Now, senza restrizioni geografiche. Questo metodo permette di guardare il match in diretta ovunque ci si trovi, garantendo allo stesso tempo sicurezza e privacy durante la navigazione. Tra le VPN più affidabili per lo streaming ci sono ExpressVPN, NordVPN e Surfshark (trovate i link sotto) che offrono connessioni veloci e stabili per un’esperienza ottimale.