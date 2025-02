L'8 febbraio alle 15:00, Verona e Atalanta si affronteranno in una sfida importante di Serie A. Se non potete essere allo stadio, non preoccupatevi: la partita sarà visibile in streaming esclusivamente su DAZN. Questo match sarà disponibile per gli abbonati a DAZN in Italia e, se vi trovate all'estero, ci sono soluzioni per seguire l'incontro tramite una delle migliori VPN.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Verona - Atalanta in TV e streaming

La partita Verona - Atalanta è prevista per le 15:00 dell'8 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Verona arriva a questo incontro con un andamento altalenante nelle ultime 5 partite: 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria. Nonostante qualche difficoltà, la squadra si trova attualmente al 13° posto in classifica, un punto lontano dalla zona retrocessione. Nelle ultime giornate, i gialloblù hanno faticato a ottenere vittorie costanti, ma sono comunque riusciti a strappare pareggi importanti contro squadre di fascia medio-bassa. Con l'obiettivo di evitare un'altra stagione di lotta salvezza, il Verona cercherà di dare il massimo per fermare l'Atalanta.

L'Atalanta, al contrario, si trova in una posizione più tranquilla in classifica, occupando il 3° posto. Nelle ultime 5 partite ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, con una forma che risulta positiva ma non eccezionale. La Dea ha mostrato segni di stanchezza, non riuscendo a vincere tutte le partite che avrebbe potuto dominare. Nonostante ciò, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è sempre una delle più pericolose e si presenta come favorita in questa sfida contro il Verona.

Probabili formazioni Verona - Atalanta

Verona (3-4-1-2): Montipò, Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric, Suslov, Sarr, Mosquera.

Atalanta (3-4-3): Rui Patricio, Toloi, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri, Samardzic, De Ketelaere, Retegui

Come vedere Verona - Atalanta dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Verona e Atalanta, potete farlo utilizzando una delle migliori VPN disponibili. Una VPN permette di mascherare la posizione geografica e accedere ai contenuti in streaming come se foste in Italia, dove DAZN trasmette esclusivamente la partita. Alcuni dei provider VPN più affidabili, come quelli suggeriti in calce, offrono connessioni veloci e sicure, garantendo un'esperienza di visione. Assicuratevi di scegliere un servizio che abbia server in Italia e sia compatibile con DAZN per godervi la partita senza problemi.