Il 19 gennaio alle 18:00, il palcoscenico di Serie A ospiterà una sfida molto attesa tra il Verona e la Lazio. La partita, fondamentale per entrambe le squadre, potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Now. Che siate a casa o in viaggio, non c'è motivo di perdere l'azione: queste piattaforme garantiscono una copertura completa dell'incontro. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi, grazie alle soluzioni di streaming online e l'uso di una VPN, potrete comunque godervi la partita in tutta comodità.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Verona - Lazio in TV e streaming

La partita Verona - Lazio è prevista per le 18:00 del 19 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Verona si presenta a questa partita con un mix di buone e cattive notizie. Negli ultimi cinque incontri, i gialloblù hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, un rendimento che li lascia in una posizione delicata. Attualmente al 17° posto in classifica, la squadra veneta è ancora a caccia di punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La vittoria nell'ultimo match contro il Lecce ha infuso un po' di fiducia, ma il Verona dovrà affrontare la Lazio con la consapevolezza che ogni punto è fondamentale per la loro salvezza.

D'altro canto, la Lazio arriva a questo incontro con un cammino recente piuttosto altalenante. Con una vittoria, due sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a mantenere la continuità di risultati che l'aveva portata fino al quarto posto in classifica. Nonostante ciò, la Lazio si trova ancora nella parte alta della classifica e la sfida contro il Verona rappresenta una buona opportunità per consolidare la sua posizione e rimanere tra le prime squadre del campionato.

Probabili formazioni Verona - Lazio

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Come vedere Verona - Lazio dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire la partita tra Verona e Lazio, non preoccupatevi: grazie ai servizi di streaming come DAZN, Sky e Now, potete accedere alla diretta anche lontano dall'Italia. Tuttavia, questi servizi potrebbero essere limitati o bloccati in alcune aree geografiche. La soluzione migliore in questi casi è utilizzare una VPN (Virtual Private Network), che vi permetterà di connettervi a un server italiano e aggirare le restrizioni geografiche. Con una VPN affidabile, come quelle consigliate in calce, potrete guardare il match in streaming come se foste a casa vostra.