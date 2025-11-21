Il DREAME L40 Ultra AE è in offerta su Amazon a 479€ invece di 699€, con un risparmio del 32%. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti vi conquisterà con la sua potente aspirazione da 19.000 Pa, perfetta per raccogliere peli di animali, cereali e residui di grandi dimensioni. Grazie allo sconto del 32%, potrete portarlo a casa a soli 479€. La tecnologia MopExtend raggiunge anche gli angoli più difficili, mentre il sistema di auto-pulizia con acqua calda a 75°C elimina macchie e grasso dai moci. Con svuotamento automatico per 100 giorni e strategie personalizzate per case con animali domestici, è la soluzione ideale per chi cerca una pulizia completa e senza pensieri.

DREAME L40 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DREAME L40 Ultra AE è la soluzione ideale per chi cerca un'automazione domestica completa senza compromessi sulla qualità della pulizia. Vi rivolgiamo questo prodotto se avete animali domestici in casa: la potente aspirazione da 19.000 Pa raccoglie facilmente peli, crocchette e residui di grandi dimensioni, mentre la spazzola TriCut elimina i grovigli di capelli lunghi. Le famiglie con bambini apprezzeranno la capacità del robot di rimuovere cereali e briciole da pavimenti e tappeti, garantendo una pulizia profonda in ogni angolo grazie alla tecnologia MopExtend che raggiunge anche le fessure più strette e i bordi lungo i mobili.

Questo robot aspirapolvere soddisfa l'esigenza di chi desidera dimenticare completamente la manutenzione: con lo svuotamento automatico di 100 giorni, la pulizia dei moci con acqua calda a 75°C e l'asciugatura ad aria, non dovrete più preoccuparvi di nulla. Se avete una casa con diverse superfici, apprezzerete le strategie personalizzate per tappeti e moquette, con sollevamento automatico dei moci fino a 10,5 mm. Il sistema di rilevamento ostacoli 3DAdapt evita fino a 120 tipi di oggetti, rendendolo perfetto per abitazioni vissute e piene di vita. Con uno sconto del 32%, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole il massimo della tecnologia a un prezzo eccezionale.

Con uno sconto del 32% a soli 479€ invece di 699€, questo robot rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soluzione di pulizia completa e autonoma. La combinazione di tecnologia avanzata, funzioni specifiche per animali domestici e manutenzione automatica vi libererà dalle pulizie quotidiane, garantendo una casa sempre impeccabile senza alcuno sforzo.

