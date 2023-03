Nonostante abbiamo riportato alcune delle migliori offerte di primavera by Amazon nel nostro articolo principale, divise per categorie, il gigante dell’e-commerce ha in serbo per i suoi clienti tantissime offerte che ovviamente non possono starci dentro un singolo articolo, ed ecco perché a questo giro vi portiamo alla vostra attenzione la pagina dedicata alla selezione di prodotti fotografici, in cui spiccano una serie di droni DJI.

Il risparmio raggiunge i 290 euro, pertanto avete anche qui ottimi motivi per acquistare i prodotti di intrattenimento che più vi servono, con un occhio in particolare al settore fotografico. Obiettivi per reflex Nikon e Canon, binocoli e accessori come treppiedi, e stampanti istantanee sono soltanto alcuni dei prodotti che potete trovare a prezzi stracciati in queste ore su Amazon.

Come anticipato, vale la pena segnalare una serie di droni, che si faranno apprezzare per il loro elevato risparmio, nonché per le loro prestazioni non appena verranno messe alla prova. Iniziamo con il DJI Air 2S, acquistabile a 829,00€ dopo uno sconto del 17%, sufficiente per consentirvi di risparmiare 170 euro sul prezzo originale. Come gli esperti del settore ben sapranno, parliamo di un drone di fascia alta, avente un sensore da 1″ e quindi in grado di catturare quattro volte più luce rispetto ai tipici sensori da 1/2″. Nell’atto pratico, significa che le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, come ad esempio durante un tramonto, saranno davvero di ottima qualità.

Lo stesso modello è disponibile in offerta, e con la stessa percentuale di sconto, anche sulla versione Worry-Free Fly More Combo, che include più accessori e un piano di protezione completo contro danni accidentali che, su questo tipo di dispositivi, sono sempre dietro l’angolo. Il prezzo di questa versione sale, ma anziché pagarla 1.369,00€ serviranno 1.139,00€, vale a dire un risparmio netto di oltre 200 euro.

Se pensate di poter fare a meno del piano di protezione, allora potreste valutare la versione Fly More Combo, risparmiando ugualmente cifre considerevoli. Se preferite il DJI Mavic Air 2, che è quello che gode del maggior sconto, allora non potete che acquistare la versione Fly More Combo con tanto di Care Refresh, proposta a soli 819,00€ invece di 1.109,00€. Troverete tutti i link dei droni appena citati in calce, insieme ad altre offerte e al link che vi porterà sulla pagina ufficiale, dove scoprire tutte le offerte.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte di primavera sui prodotti fotografici

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!