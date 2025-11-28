Siamo ormai nelle battute finali del Black Friday e, proprio mentre le offerte sembrano esaurirsi, Dyson rilancia con un’iniziativa pensata per chi vuole approfittare degli ultimi giorni di sconti. Per questo weekend, infatti, il brand mette a disposizione un codice sconto esclusivo, DYS48, utilizzabile su quattro prodotti selezionati. Si tratta di un’occasione interessante, disponibile solo fino a lunedì, ideale per chi desidera aggiornare la propria dotazione domestica con dispositivi ad alte prestazioni.

Le offerte riguardano tre tra i più apprezzati aspirapolvere Dyson e un purificatore d’aria, prodotti che consolidano la reputazione dell’azienda nel campo della cura della casa. Grazie al voucher dedicato, è possibile accedere a un ulteriore risparmio rispetto ai già presenti ribassi del Black Friday, trasformando questi giorni conclusivi in un momento perfetto per fare acquisti mirati e di qualità. Le promozioni sono pensate per soddisfare esigenze diverse: dalla pulizia quotidiana più agile alla purificazione degli ambienti interni, soprattutto in vista della stagione invernale.

Se state valutando un nuovo acquisto, questo potrebbe essere il momento migliore per approfittarne, considerando che offerte simili potrebbero non tornare per molto tempo. Di seguito trovate i link ai prodotti coinvolti nell’iniziativa, così da poter esplorare nel dettaglio ogni modello e utilizzare immediatamente il codice DYS48.

Le offerte Dyson del weekend

Dyson V8 Total Clean

