Dyson Airwrap Complete al prezzo più BASSO di sempre!

Mentre su Amazon è in corso la settima giornata di offerte (che vi consigliamo di seguire nella nostra rassegna stampa in tempo reale), anche sullo store di Dyson sono partiti i saldi per il Black Friday. Vi segnaliamo, dunque, che tra i prodotti in sconto c'è il super amato Dyson Airwrap Complete Long, disponibile a soli 417,24€ invece di 516,35€!

Dyson Airwrap Complete Long, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson Airwrap Complete Long è perfetto per tutti coloro che desiderano uno strumento che consenta di fare la piega in modo facile e veloce, ottenendo risultati alla pari di un salone professionale in pochi minuti e dalla comodità della propria casa. Grazie ai vari accessori inclusi, infatti, potete passare da uno stile liscio a uno più voluminoso o arricciato a seconda delle occasioni, in un modo molto più facile rispetto all'utilizzare la piastra tradizionale.

Il Dyson Airwrap si basa sulla combinazione di aria potente e calore controllato per asciugare e stilizzare i capelli. È equipaggiato con diversi accessori, tra cui il Cono lungo Airwrap da 30mm e 40mm, il Pre-styler lisciante Coanda, una spazzola lisciante forte e una delicata, e una spazzola volumizzante rotonda, che vi permetteranno di fare una piega impeccabile in poco tempo, eliminando i doppi passaggi.

Insomma, questo kit completo renderà superflui gli appuntamenti dal parrucchiere per la piega, consentendovi di risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare a stili sempre diversi. Vi consigliamo, dunque, di approfittare della offerta di Dyson il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire in men che non si dica.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Dyson dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

