Solo 94€ per un proiettore Android con Netflix a portata di mano

Se state cercando un proiettore portatile che vi permetta di godervi film e serie TV con una qualità più che accettabile, non c'è occasione migliore di questa. L'Eeenfy Q8, un mini proiettore Android con supporto 4K, è disponibile ora a un prezzo incredibile di soli 94€, grazie a un doppio sconto che include un coupon da 50€ e un ulteriore 20% di riduzione. Con questo proiettore, potrete accedere facilmente a piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi come TV stick, il che rende l’esperienza ancora più comoda e fluida

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Eeenfy Q8, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Eeenfy Q8 è la scelta perfetta per appassionati di cinema che desiderano creare un'autentica esperienza home theater senza spendere una fortuna. Con i suoi 500 ANSI lumen e la risoluzione nativa 1080P con supporto 4K, questo proiettore portatile soddisfa le esigenze di chi cerca immagini nitide e colori vividi sia in ambienti interni che esterni. È particolarmente consigliato per coloro che amano organizzare serate film in giardino o per appassionati di gaming che vogliono ampliare l'esperienza di gioco su superfici di grandi dimensioni, grazie anche alla compatibilità con console come PS5 e Switch.

Gli amanti della tecnologia apprezzeranno il sistema Android 13 integrato che permette di accedere direttamente a Netflix, Prime Video e YouTube senza dispositivi aggiuntivi, mentre la connettività WiFi6 e Bluetooth 5.2 soddisfa chi cerca un'esperienza wireless impeccabile.

La versatilità di questo proiettore, con il suo supporto rotante a 270° e la correzione automatica del trapezio, lo rende ideale anche per coloro che necessitano di uno strumento portatile per presentazioni in diverse location, unendo praticità e qualità in un unico dispositivo dal design compatto e maneggevole grazie all'impugnatura integrata. Pertanto, vi consigliamo questo acquisto per trasformare qualsiasi ambiente in un piccolo home cinema con un investimento contenuto.

Vedi offerta su Amazon