Ethereum sta per sorpassare Bitcoin?

Il mercato delle criptovalute si sta riprendendo dagli effetti del sostegno della Cina allo yuan digitale, che ha già provocato la chiusura dei primi mining pool e che potrebbe spingere Hong Kong a introdurre forti limitazioni verso i bitcoin. Nel suo ultimo report Goldman Sachs, la nota banca d’affari, avanza due ipotesi sul presente e sul futuro dei bitcoin. Di cosa si tratta?

Come riportato in un tweet dall’economista e trader Alex Kruger, Goldman Sachs definisce esplicitamente le criptovalute una nuova asset class finanziaria. Un’ulteriore riconoscimento dei bitcoin da parte delle istituzioni e dei media mainstream dopo Forbes. I ricercatori di Goldman Sachs affermano di aver notato che molte criptovalute sono uniche e occupano una specifica nicchia di mercato. Queste caratteristiche intrinseche consentirebbero a ogni criptovaluta di attrarre una base di utenti specifica e di costruire il proprio valore attorno all’utilizzo e alla distribuzione. L’emissione limitata di bitcoin, che sarebbe in diminuizione, proteggerebbe gli investitori dall’inflazione e dalla svalutazione della valuta fait. Infine Goldma Sachs evidenzia come, durante la pandemia, le criptovalute hanno recuperato più velocemente i livelli di prezzo antecedenti al 2020.

I ricercatori di Goldman Sachs avanzano anche un’ipotesi per il futuro. “Una piattaforma di blockchain come Ethereum – affermano – potrebbe diventare un grande mercato per chi vende informazioni di fiducia, così come fa Amazon con i beni di consumo”. I ricercatori concludono che Ethereum ha le caratteristiche per superare Bitcoin come riserva di valore dominante. Se analizziamo i trend di aumento-prezzi, nell’ultimo anno abbiamo assistito a un +300% per Bitcoin contro un +1000% per Ethereum. Inoltre Ethereum avrebbe un altro asso nella macchina: la Virtual Machine, strumento per la produzione e gestione di smart contract.

Grazie agli smart contract, Ethereum sarebbe in vantaggio nella tokenizzazione, nella decentralizzazione della finanza – argomento su cui si espresso anche Vitalik Buterin, cocreatore della criptovaluta – e nel mercato NFT. Un mercato che potrebbe raddoppiare e in cui Ethereum sta collaborando con Gamestop.