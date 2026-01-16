Se siete appassionati della saga di The Legend of Zelda, preparatevi a un’emozione unica. Il nuovo set LEGO dedicato a Ocarina of Time – La battaglia finale è disponibile in preordine sullo store ufficiale LEGO. Con il codice 77093, questo set da collezione vi permette di portare a casa un pezzo di storia videoludica. Il prezzo è fissato a 119,99€ e la disponibilità è prevista entro il 1 marzo 2026, perfetto per pianificare un regalo o un’aggiunta speciale alla vostra collezione.

LEGO Ocarina of Time, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set è pensato per gli adulti dai 18 anni in su e celebra uno dei momenti più iconici della serie. Grazie alle 1.003 tessere che lo compongono, potrete costruire un modello da esposizione dettagliato con cinque personaggi leggendari di Ocarina of Time. È una perfetta combinazione tra gioco creativo e nostalgia videoludica, ideale per condividere la passione per i videogiochi con amici e familiari.

Al centro della costruzione troviamo le rovine del castello, teatro della battaglia finale. Qui troverete le minifigure di Link, Zelda e Ganondorf, oltre a due personaggi iconici extra. Le macerie mobili e i dettagli interattivi permettono di ricreare fedelmente le scene più emozionanti, mentre pulsanti nascosti e il Martello Megaton aggiungono un livello di gioco in più. Non mancano poi cuori segreti e altri elementi fedeli al mondo di Zelda, per un’esperienza completa e coinvolgente.

I dettagli del set non si fermano alle ambientazioni: i personaggi e gli accessori rendono la costruzione ancora più affascinante. Oltre alle minifigure principali, troverete un grande modello in mattoncini di Ganon, un modellino di Navi e due mantelli in tessuto, per dare vita alla scena con il massimo della fedeltà. Ogni elemento è pensato per richiamare i momenti più iconici del gioco, rendendo questo set un vero must per i collezionisti.

Questo set LEGO è anche un’ottima idea regalo per gli adulti appassionati di The Legend of Zelda o per chi ama gli oggetti da collezione LEGO. Perfetto per compleanni o festività, unisce la creatività del montaggio alla passione per i personaggi Nintendo. Potrete divertirvi costruendo, esponendo e persino interagendo con la scena finale della battaglia, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza memorabile.

Infine, grazie all’app LEGO Builder, potrete seguire istruzioni 3D, monitorare i progressi e salvare tutti i vostri set digitalmente. Le dimensioni del modello – 17 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 18 cm di profondità – lo rendono perfetto per l’esposizione su mensole o scrivanie. Con Ocarina of Time – La battaglia finale, LEGO unisce creatività, nostalgia e divertimento in un unico set collezionabile, regalando a voi fan un pezzo di Hyrule da costruire e ammirare.

