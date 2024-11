Trasforma la tua TV in una console: Fire TV e controller Luna in SUPER OFFERTA!

Se siete alla ricerca di una soluzione completa per trasformare la vostra TV in una console da gaming sfruttando la potenza del cloud, questa offerta su Amazon fa proprio al caso vostro: il bundle Fire TV Stick 4K Max e controller Luna è ora disponibile a soli 86,98€, con un incredibile risparmio del 42% rispetto al prezzo originale di 149,98€.

Bundle Fire TV Stick 4K Max e controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano accedere a un'ampia libreria di titoli senza la necessità di acquistare una console tradizionale. La tecnologia Cloud Direct integrata nel controller Luna garantisce una latenza minima, mentre la connettività Wi-Fi 6E della Fire TV Stick assicura streaming fluido e prestazioni ottimali.

Le potenzialità di questo bundle si estendono ben oltre il semplice gaming. La Fire TV Stick 4K Max supporta la risoluzione 4K UHD e le principali tecnologie HDR, trasformando qualsiasi televisore in un centro di intrattenimento completo. Il controller Luna, oltre alla compatibilità con il servizio di cloud gaming di Amazon, può essere utilizzato via Bluetooth con PC e dispositivi mobili, offrendo una versatilità senza precedenti.

Per i possessori di Amazon Prime, il bundle diventa ancora più interessante grazie all'accesso gratuito a Fortnite e a una selezione mensile di giochi in rotazione. Gli abbonamenti aggiuntivi Luna+ e Ubisoft (venduti separatamente) aprono le porte a un catalogo in continua espansione di titoli AAA e indie di qualità.

Attualmente disponibile a 86,98€, il bundle Fire TV Stick 4K Max e controller Luna rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo del cloud gaming con un investimento contenuto. La combinazione di prestazioni elevate, versatilità d'uso e accesso a un vasto catalogo di contenuti rende questo kit un acquisto consigliato per chiunque desideri esplorare il futuro dell'intrattenimento videoludico.

