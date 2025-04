La passione per la Formula 1 non conosce confini, ma a volte guardare la gara può diventare complicato se ci si trova fuori dall’Italia. Fortunatamente, c’è un modo semplice per non perdersi nemmeno un giro: utilizzare una VPN. Con una VPN è possibile connettersi a un server italiano e accedere ai contenuti trasmessi nel nostro paese, come se si fosse a casa propria. Un'ottima soluzione per godersi l’intero weekend di gara, anche da una spiaggia esotica o durante un viaggio di lavoro all’estero.

Formula 1, GP di Gedda: orari e dove vederlo in TV e streaming

Il Gran Premio in questione è quello di Gedda, in Arabia Saudita, e si preannuncia avvincente. Il weekend inizierà venerdì 18 aprile con le Prove Libere 1 alle 15:30 e le Prove Libere 2 alle 19:00. Si proseguirà sabato 19 aprile con le Prove Libere 3 alle 15:30 e le Qualifiche alle 19:00, per poi arrivare all’attesissima Gara di domenica 20 aprile, che scatterà alle 19:00 italiane.

Venerdì 18 aprile

15:30 Prove Libere 1

19:00 Prove Libere 2

Sabato 19 aprile

15:30 Prove Libere 3

19:00 Qualifiche F1

Domenica 20 aprile

19:00 Gara

Per gli appassionati, è importante sapere che la diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Chi invece preferisce (o può) aspettare qualche ora, potrà guardare la replica in chiaro su TV8 alle 21:30 di domenica.

Come si presentano piloti e team

Il tracciato cittadino di Gedda rappresenta una sfida completamente diversa rispetto a quello di Sakhir. Più veloce, più tecnico, e con molte meno vie di fuga: qui l’errore si paga caro. Dopo un weekend in Bahrain in cui la McLaren ha dominato la scena, sarà interessante vedere se la situazione si ripeterà o se ci sarà spazio per qualche sorpresa.

Tutti gli occhi sono puntati anche sulla Ferrari, ancora a caccia del primo podio stagionale in un Gran Premio. Dopo aver mostrato segnali positivi ma non ancora esplosivi, la scuderia di Maranello dovrà cercare di sfruttare ogni occasione su un circuito che, per caratteristiche, potrebbe favorire chi sa gestire bene trazione e velocità di punta. I tifosi si aspettano un segnale forte, e Gedda potrebbe essere il teatro perfetto per iniziare a cambiare il corso della stagione.

Come vedere il GP di Gedda dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.