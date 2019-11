Funzione Alexa Home Theater: basta una Fire TV 4K e la linea Echo per un audio più coinvolgente

Amazon Fire TV 4K, grazie alla funzione Alexa Home Theater, consente di abilitare configurazioni multi-altoparlante con i dispositivi della linea Echo.

Alexa Home Theater è una nuova funzionalità, disponibile da oggi, che consente di abilitare una configurazione audio o multi-altoparlante mettendo in gioco Amazon Fire TV 4K e i dispositivi Echo. In pratica, senza l’impiego di cavi e quindi in modalità totalmente wireless, si può usare il dispositivo Amazon come “sorgente” per la fruizione di musica o effetti sonori cinematografici attraverso configurazioni di casse 1.0, 2.0, 1.1 e 2.1. Nei primi due casi la stick Fire TV, che trasforma una comune televisione in Smart TV abilitata allo streaming streaming, può essere collegata a uno o due dispositivi Echo. Negli ultimi due può essere configurato anche un Echo Sub che fornisce appunto maggiore consistenza alle frequenze basse.

“Per i possessori delle generazioni attuali di Echo ed Echo Plus, sarà possibile godere dell’audio Dolby Audio senza fili, mentre per i clienti che hanno acquistato Echo Studio sarà possibile usufruire della qualità Dolby Atmos”, puntualizza Amazon.

La procedura di attivazione è semplice e immediata:

Bisogna prima collegare la propria Fire TV e il dispositivo Echo desiderato (uno o più) a una stessa rete e allo stesso account Amazon. Una volta avviata l’app Alexa bisogna selezionare l’icona “Dispositivi” posizionata in basso a destra, quindi cliccare l’icona “+” posizionata in alto a destra dello schermo. Poi bisogna cliccare su “Configura il sistema audio” dalla finestra delle opzioni disponibili e selezionare “Home Theater” nella schermata successiva. Dopodiché basta selezionare il proprio dispositivo Fire TV e quindi rinominare il proprio nuovo sistema home theater. Infine è sufficiente selezionare i dispositivi Echo che si vogliono utilizzare come altoparlanti (fino a due altoparlanti, insieme a un Echo Sub opzionale)

I dispositivi Fire TV ed Echo compatibili con la nuova funzione sono: Fire TV Stick 4K, Echo Dot (3° Gen), Echo (2° Gen), Echo (3° Gen), Echo Plus (2° Gen), Echo Dot con orologio ed Echo Studio.