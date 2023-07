State cercando un’action cam resistente e ultra performante per immortalare i momenti più emozionanti dei vostri viaggi e avventure? Allora non potete assolutamente perdervi questa offerta sulla spettacolare GoPro Hero 11, oggi in sconto di oltre 100€. Amazon anche prima dell’attesissimo Prime Day 2023 delizia i suoi clienti con tantissime offerte ghiotte come questa!

Il prezzo cala così da 549,99€ ad appena 448,00€. Una promozione davvero molto vantaggiosa, tenendo presente che stiamo parlando della migliore action cam sul mercato, quindi vi consigliamo vivamente di approfittarne subito. Inoltre, se preferite pagarla a rate vi basterà selezionare CreditLine come metodo di pagamento.

La GoPro Hero 11 ha un potente sensore di immagine che garantisce il campo visivo più ampio mai visto su una fotocamera Hero. I video in 5,3K e le foto da 27 MP offrono una risoluzione eccezionale, con una riproduzione dei colori che conta oltre un miliardo di sfumature. Inoltre, il copriobiettivo idrorepellente e antigraffio elimina gli artefatti indesiderati, regalandovi foto e video strabilianti.

Le vostre riprese saranno sempre perfette grazie alla funzione Blocco dell’orizzonte, che mantiene l’orizzonte dritto e stabile anche durante le rotazioni a 360° della fotocamera. Da non dimenticare il nuovo obiettivo digitale HyperView, che offre una prospettiva coinvolgente con il formato grandangolare a 16:9, perfetto per le riprese POV ricche di azione.

Va poi aggiunto che questa incredibile action cam è dotata di una batteria Enduro a lunga durata che vi accompagnerà senza problemi anche durante le vostre avventure più lunghe. Da menzionare certamente anche la sua resistente struttura, progettata per sopportare gli urti e immergersi fino a 10 metri di profondità, offrendovi così la massima libertà di utilizzo.

Infine, potrete editare le vostre foto in modo semplice e veloce, con l’app Quik GoPro, che vi permetterà di ottenere texture definite e riprese nitide, per immortalare i momenti più indimenticabili delle vostre avventure con il massimo della qualità.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

