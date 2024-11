Il Single's Day di Unieuro parte da 199€ e toglie il 22% extra su migliaia di prodotti

Arriva il Single's Day anche su Unieuro, con un’offerta imperdibile per chi effettua acquisti superiori ai 199€ entro oggi, 11 novembre. A partire da questa cifra, infatti, il sito propone uno sconto extra del 22% su migliaia di prodotti. Lo sconto sarà applicato direttamente al momento del checkout, quindi se i prezzi attuali vi sembrano già allettanti, sappiate che gli affari diventano ancora più vantaggiosi quando arrivate al carrello!

Vedi offerte su Unieuro

Single's Day Unieuro, perché approfittarne?

Se state cercando una nuova TV, un aspirapolvere potente o una macchina da caffè che vi faccia sentire come al bar, il Single's Day su Unieuro è l'occasione che stavate aspettando. Grazie al 22% di sconto, molti dei prodotti che avete sempre desiderato sono ora a prezzi imbattibili. Ad esempio, la TV Hisense 55E7NQ, un modello da 55 pollici con risoluzione 4K, scende a soli 350,92€. Un prezzo davvero competitivo che, al momento, sembra impossibile trovare altrove. Se pensavate che fosse il momento giusto per aggiornare il vostro salotto con una TV di qualità, adesso è il momento giusto per farlo!

Non solo elettronica di consumo, ma anche una vasta gamma di elettrodomestici è coinvolta nell'offerta. Che stiate cercando un nuovo aspirapolvere per la vostra casa o una macchina da caffè che vi faccia risparmiare tempo e denaro, Unieuro ha la soluzione giusta per voi. Con lo sconto extra del 22%, potrete portare a casa prodotti di qualità come l'aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim, ideale per una pulizia profonda e facile. Oppure una macchina da caffè Nespresso, che vi permetterà di preparare caffè come al bar in pochi secondi, a un prezzo mai visto prima.

Concludendo, l’opportunità di approfittare di uno sconto extra del 22% su acquisti superiori a 199€ non capita spesso, e l’offerta è valida solo oggi 11 novembre. Non perdere questa occasione per acquistare prodotti di qualità a un prezzo ancora più conveniente. Andate subito su Unieuro, aggiungete gli articoli preferiti al carrello e approfittate dello sconto al momento del checkout. Le occasioni non aspettano, e non vorrete certo farvi scappare il Single's Day su Unieuro!

Vedi offerte su Unieuro