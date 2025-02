La robotica ECOVACS del 2025: non solo aspirapolvere, scopri le novità e le offerte lancio

Per il 2025, ECOVACS ha presentato una serie di novità nel settore della robotica per la casa intelligente, alzando ulteriormente gli standard di qualità nella pulizia domestica ed esterna. Nel dettaglio, l’azienda ha lanciato prodotti che promettono di semplificare e rendere più efficiente la vita quotidiana: un robot aspirapolvere, due robot lavavetri e una serie di robot tagliaerba.

Questi prodotti si aggiungono a una lunga lista di soluzioni intelligenti che hanno caratterizzato la crescita di ECOVACS negli ultimi anni. In questo articolo, ci concentreremo soprattutto sul nuovo robot aspirapolvere, il DEEBOT X8 PRO OMNI, che si presenta come il prodotto più atteso e apprezzato dalle famiglie.

I nuovi ECOVACS sono acquistabili a partire da oggi 10 febbraio, con uno sconto lancio che rende il DEEBOT X8 PRO OMNI ancora più interessante. Il nuovo top di gamma è offerto a 1.169€, mentre il modello X8 Black&White è disponibile a 1.079€, contro il prezzo pieno che entrerà in vigore il 22 febbraio.

Le novità del DEEBOT X8 PRO OMNI

Il DEEBOT X8 PRO OMNI si distingue principalmente per la sua nuova tecnologia "OZMO ROLLER", un innovativo sistema che risolve uno dei principali problemi dei robot aspirapolvere, ossia la pulizia dei bordi e degli angoli. Con l’aggiunta di un rullo a motore dinamico e di 16 ugelli che distribuiscono uniformemente l’acqua, la nuova soluzione di ECOVACS è in grado di garantire una pulizia completa al 100%, senza tralasciare neppure le zone più difficili da raggiungere. La sua capacità di rimuovere macchie è del 99%, e la tecnologia che gli permette di lavare e asciugare il rullo fino a 200 volte al minuto assicura che il robot sia sempre pronto per l'uso.

La stazione di ricarica del DEEBOT X8 PRO OMNI rappresenta un altro passo avanti nella tecnologia della pulizia automatica. Con ben 12 funzioni integrate, questa stazione può regolare la temperatura del lavaggio del rullo in base al tipo di sporco e alla stanza, assicurando così una pulizia ottimale in ogni situazione. Il sistema di asciugatura ad aria calda, che arriva fino a 63°C, e l’aggiunta automatica di soluzione detergente garantiscono risultati perfetti senza la necessità di operazioni manuali.

Grazie poi alla tecnologia AIVI 3D 3.0, il DEEBOT X8 PRO OMNI è in grado di riconoscere e adattarsi a qualsiasi tipo di ostacolo, da mobili e oggetti a piccoli dettagli come angoli stretti. Il sensore 3D Edge migliora ulteriormente la capacità del robot di navigare lungo i bordi senza urtare o deviare troppo. Questo sistema di riconoscimento permette al robot di pulire con maggiore precisione, lasciando ogni angolo della stanza igienizzato.

Il DEEBOT X8 PRO OMNI è anche dotato di YIKO-GPT, un assistente intelligente basato su una tecnologia di intelligenza artificiale che consente al robot di interagire con gli utenti tramite messaggi vocali o testuali. Grazie a questa intelligenza artificiale, l’utente può dare comandi in tempo reale, anche a distanza, e ottenere risposte precise e personalizzate. Questa funzione non solo semplifica l’utilizzo del robot, ma consente anche un maggiore controllo e personalizzazione delle operazioni di pulizia.

WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI: la novità per la pulizia delle finestre

Accanto al DEEBOT X8 PRO OMNI, ECOVACS ha presentato anche due nuovi modelli di robot lavavetri: il WINBOT MINI e il WINBOT W2 PRO OMNI.

Il WINBOT MINI si contraddistingue per le sue dimensioni compatte, con soli 55 mm di altezza e 215 mm di larghezza e lunghezza. Questo modello è ideale per finestre di varie dimensioni, grazie alla sua navigazione WIN-SLAM 3.0 e alle tre modalità di pulizia disponibili. Il suo sistema di spruzzo a ultrasuoni con doppi ugelli garantisce una pulizia efficace con un utilizzo ridotto di acqua, mentre il sistema di sicurezza a 9 livelli offre protezione in ogni condizione. Inoltre, la potenza di aspirazione di 7.500 Pa assicura una presa salda sulla superficie del vetro, rendendolo adatto anche a finestre con grate, maniglie o posizionate in aree difficili da raggiungere.

D'altra parte, il WINBOT W2 PRO OMNI rappresenta una soluzione più avanzata, pensata per una pulizia ancora più approfondita e versatile. Questo modello è dotato di un sistema di navigazione WIN-SLAM 4.0, che offre 7 diverse modalità di pulizia, inclusa la Heavy Duty Clean per sporco ostinato e la Zone Clean per aree specifiche. A differenza del MINI, il W2 PRO OMNI presenta una doppia modalità di alimentazione che permette di caricare il robot durante l’uso, prolungandone l’autonomia. Inoltre, il sistema di sicurezza a 12 livelli garantisce una protezione migliore, sebbene la sua potenza di aspirazione sia leggermente inferiore (5.500 Pa rispetto ai 7.500 Pa del MINI).

Un altro elemento distintivo del WINBOT W2 PRO OMNI è la sua stazione base portatile con batterie agli ioni di litio, che consente di utilizzarlo anche su finestre prive di accesso diretto alla corrente elettrica. Questo lo rende indicato per superfici ampie e difficili da raggiungere, come le grandi finestre senza cornice. La combinazione tra il sistema di spruzzo, la navigazione intelligente e le modalità di pulizia regolabili lo rende perfetto sia per ambienti domestici che per uffici.

In termini di prezzo, il WINBOT MINI sarà disponibile da oggi 10 febbraio su Amazon al costo di 299€, mentre il WINBOT W2 PRO OMNI avrà un prezzo di 599€. La scelta tra i due modelli dipende dalle esigenze specifiche. Il MINI è perfetto per chi cerca una soluzione compatta ed efficace, mentre il W2 PRO OMNI offre una maggiore versatilità e autonomia per la pulizia di superfici più ampie e complesse.

Innovazione nei robot tagliaerba: la famiglia GOAT

Non solo pulizia e ordine interni, ma anche esterni. ECOVACS ha introdotto la famiglia di robot tosaerba GOAT, pensata per rendere la cura del prato semplice e veloce. Il GOAT A3000, dotato di tecnologia LiDAR, mappa l'area da tagliare in modo preciso e gestisce giardini di ampie dimensioni fino a 6.000 m². La larghezza di taglio di 33 cm e i dischi di precisione garantiscono una rasatura uniforme, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

La serie GOAT O è perfetta per giardini di piccole dimensioni, ma dal layout complesso. Con una larghezza di soli 40 cm, il GOAT O è in grado di passare facilmente attraverso passaggi stretti, mentre la tecnologia TruEdge assicura una rasatura precisa fino al bordo del prato. Anche in spazi angusti e con numerosi ostacoli, il GOAT O è progettato per garantire un taglio preciso e sicuro.

Con il lancio di questi nuovi prodotti, ECOVACS conferma il suo impegno nell’innovazione e nella qualità della pulizia quotidiana. La capacità di combinare tecnologie moderne, intelligenza artificiale e design funzionale fa dei suoi prodotti dei veri e propri assistenti domestici, che non solo semplificano le attività quotidiane, ma le rendono anche più efficienti e precise. Con il DEEBOT X8 PRO OMNI, il WINBOT MINI, il WINBOT W2 PRO OMNI e la famiglia GOAT, ECOVACS sta davvero alzando l’asticella della robotica per la casa intelligente.