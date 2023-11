La Smart TV LG OLED evo 48" C2 è un AFFARE a questo prezzo! (799€)

Tra le offerte imperdibili del Black Friday di Amazon c'è anche quella che vi permetterà di portarvi a casa la tecnologia OLED Evo di LG a meno di 800,00€. Ebbene si, quella che è una delle migliori smart TV, con un prezzo medio superiore ai 1.000,00€, è disponibile ora a un prezzo mai così vantaggioso.

LG OLED48C24LA, chi dovrebbe acquistarla?

Chiunque voglia aumentare, e non di poco, la qualità con cui guarda film e serie TV dovrebbe approfittare di questa offerta. La LG OLED Evo C2, infatti, è indicata per il pubblico più esigente, che possono essere appassionati di cinema o gamer che vogliono apprezzare appieno i loro titoli preferiti in 4K. Questo televisore è dotato infatti di 4 porte HDMI 2.1, che supportano il gameplay in 4K a 120 FPS con VRR e Dolby Vision. Inoltre, ha un design minimalista con bordi sottili, che si adatterà a qualsiasi arredamento.

Con il suo pannello OLED evo con pixel auto-illuminanti, resi ancora più efficaci dal processore α9 Gen 5, questa smart TV LG farà fuoriuscire il massimo dei dettagli dai contenuti Dolby Vision e Dolby Atmos, che ormai si trovano anche sulle principali piattaforme streaming, oltre che sui Blu-Ray. Un motivo in più per acquistarla se siete solito usufruire ad esempio di Prime Video, incluso nell'abbonamento Amazon Prime.

Un'offerta sicuramente da non perdere, come dimostra il fatto che finora non si era mai vista, almeno su Amazon. Il crollo di prezzo è stato notevole, visto che finora il modello da 48 pollici lo si acquistava quasi sempre a oltre 900,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

