LEGO ha ricreato la F1 24, ma questa McLaren di Senna potrebbe rubarle la scena

LEGO ha un set che promette di affascinare gli appassionati di Formula 1 e di modellismo: la McLaren MP4/4 con la minifigure di Ayrton Senna. Nonostante la recente uscita della F1 24, questo iconico bolide potrebbe rubarle la scena, grazie al suo valore storico e alla fedeltà nei dettagli. Disponibile su Amazon a 72,50€, non si tratta di un'offerta particolarmente vantaggiosa, ma è senza dubbio un pezzo da collezione imperdibile per i veri fan del motorsport.

LEGO Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Icons McLaren MP4/4 include tutti i pezzi necessari per costruire una replica in scala della leggendaria monoposto che dominò la stagione 1988 di Formula 1. Oltre all'auto, la confezione comprende un espositore per il modellino e un podio dedicato alla minifigure di Ayrton Senna, corredato di una foto e di una delle sue citazioni più iconiche. Un'aggiunta che rende il set non solo un'opera di ingegneria in miniatura, ma anche un tributo al celebre pilota brasiliano.

Dal punto di vista tecnico, la McLaren MP4/4 di LEGO Icons vanta dettagli sorprendenti: sterzo funzionante, sospensioni push-rod, un alettone posteriore regolabile e un motore V6 turbocompresso fedelmente riprodotto. Non mancano pneumatici slick, specchietti laterali e persino una leva del cambio, caratteristiche che rendono questo modellino un must per gli appassionati di meccanica e modellismo automobilistico.

Oltre a essere un’esperienza di costruzione coinvolgente, questo set si presta perfettamente a diventare una decorazione raffinata per casa o ufficio. Grazie al suo espositore con statistiche tecniche, è ideale per essere ammirato da collezionisti e appassionati. Inoltre, LEGO ha pensato anche alla praticità, includendo istruzioni di montaggio digitali attraverso l'app LEGO Builder, per rendere l’assemblaggio ancora più intuitivo. Che sia un regalo per un fan della Formula 1 o un piacere personale, la McLaren MP4/4 di LEGO Icons rappresenta un autentico gioiello per chi ama la velocità e la precisione dei dettagli.

