TV LG 2024 scontata del 27%! Colpo di fortuna prima del Prime Day

Arrivata di recente sul mercato, essendo un modello del 2024, la LG NanoCell 55NANO81T6A è già disponibile con un notevole sconto su Amazon. Attualmente è possibile acquistarla con uno sconto del 27%, che riduce il prezzo da 749€ a 549€. Questa offerta è sorprendente, considerando che mancano pochi giorni al Prime Day, il periodo in cui si attendono le migliori promozioni dell'anno.

LG NanoCell 55NANO81T6A, chi dovrebbe acquistarla?

La LG NanoCell 55NANO81T6A si rivela essere la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming alla ricerca di un'esperienza visiva di qualità. Grazie alla tecnologia NanoCell, questa smart TV offre colori puri e brillanti, rendendo ogni scena realistica. Quindi, la consigliamo a chi desidera godersi i film con una qualità vicina a quella del cinema, direttamente dal comfort di casa.

Inoltre, con il Game Dashboard & Optimizer, gli amanti dei videogiochi troveranno una funzionalità progettata apposta per loro, consentendo di ottimizzare le impostazioni di gioco in modo intuitivo e rapido, per un'esperienza ludica ancor più immersiva. Non meno importante è l'integrazione del processore α5 Gen7 che, migliorando i contenuti trasformandoli in 4K, assicura che anche i programmi televisivi o i film di vecchia data brillino di una nuova vita.

L'aggiunta della modalità Filmmaker Mode e del supporto HDR10 Pro garantisce la visione dei contenuti proprio come intesi dai loro creatori, con colori profondi e dettagli affilati. Insomma, un'ottima occasione per portarsi a casa una TV LG di nuova generazione, risparmiando già diverse centinaia di euro.

