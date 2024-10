L'IA di Google rivoluziona l'audio: ecco i Pixel Buds Pro 2 in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di auricolari wireless che rappresentino il massimo dell'innovazione tecnologica, dovreste prestare attenzione a questa offerta disponibile su MediaWorld. I Google Pixel Buds Pro 2 sono ora acquistabili a soli 199,99€, con un risparmio di 50€ rispetto al prezzo di listino di 249,99€, rappresentando un'occasione imperdibile per entrare nel futuro dell'audio wireless.

Auricolari wireless Google Pixel Buds Pro 2, chi dovrebbe acquistarli?

I Pixel Buds Pro 2 sono l'ideale per gli utenti che cercano il massimo della tecnologia in dimensioni compatte. Progettati utilizzando 45 milioni di punti dati da orecchie diverse, questi auricolari si rivolgono a chi desidera un comfort superiore unito a prestazioni audio eccezionali. La presenza del chip Tensor A1, 90 volte più veloce della velocità del suono, li rende perfetti per gli appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi.

L'aspetto più rivoluzionario di questi auricolari risiede nella loro intelligenza artificiale integrata. Il sistema Silent Seal 2.0 analizza l'ambiente circostante ben 3 milioni di volte al secondo, garantendo una cancellazione del rumore doppiamente efficace rispetto alla generazione precedente. I driver da 11mm assicurano bassi potenti e profondi, mentre la nuova camera ad alta frequenza offre acuti cristallini, creando un palcoscenico sonoro immersivo grazie all'audio spaziale con tracciamento della testa.

L'integrazione con Gemini, l'assistente vocale di Google, trasforma questi auricolari in un vero e proprio assistente personale. Potrete gestire email, ottenere indicazioni stradali e fare brainstorming vocale senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Lo stabilizzatore girevole garantisce inoltre una perfetta stabilità durante l'attività fisica, rendendo i Pixel Buds Pro 2 compagni ideali per ogni momento della giornata.

Disponibili a 199,99€, i Google Pixel Buds Pro 2 rappresentano un investimento eccellente per chi cerca il massimo della tecnologia audio wireless. La combinazione di intelligenza artificiale avanzata, qualità sonora superiore e comfort estremo li rende una scelta vincente per chi desidera il meglio della tecnologia Google sempre con sé!

