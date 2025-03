Magic The Gathering e non solo: tanti set di carte collezionabili in offerta!

MyComics ha lanciato una serie di offerte imperdibili per gli appassionati di giochi di carte collezionabili, con sconti che arrivano fino al 19% su una selezione di prodotti esclusivi. Se desiderate arricchire la vostra collezione o iniziare nuove avventure nel mondo delle carte, questo è il momento giusto per approfittare di queste promozioni. Le offerte coprono una vasta gamma di set, dalle ultime espansioni di Magic: The Gathering alle novità di Disney Lorcana, garantendo prodotti per ogni tipo di giocatore e collezionista.

​ Vedi offerte su MyComics

Offerte carte MyComics, chi dovrebbe approfittarne?

Per gli appassionati di Magic: The Gathering, è disponibile in pre-ordine il "Ai Confini dell’Eternità Play Booster Display Box" contenente 30 buste in italiano, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato. Questa espansione introduce un'ambientazione fantascientifica nel multiverso di Magic, offrendo nuove meccaniche e strategie per arricchire le vostre partite.

Un'altra offerta degna di nota è il "Tarkir: La Dracotempesta Bundle Set" che include 5 mazzi Commander Deck in italiano, ciascuno focalizzato su uno dei cinque clan di Tarkir. Questo set è proposto con un super sconto del 16%, rappresentando un'occasione unica per i collezionisti e i giocatori che vogliono immergersi nelle dinamiche di questa ambientazione ricca di draghi e battaglie epiche.

Anche il mondo di Disney Lorcana offre interessanti opportunità. Il "box 24 Buste L'Isola di Archazia" è disponibile a soli 129€, offrendo un'ampia gamma di carte per personalizzare i vostri mazzi e vivere avventure nel magico universo Disney. Ogni busta contiene 12 carte, tra cui personaggi iconici e abilità uniche, permettendovi di creare strategie sempre nuove.

Per chi inizia, lo "Starter Deck Rubino Zaffiro" e lo "Starter Deck Ametista Acciaio" sono disponibili a soli 19€ ciascuno, fornendo mazzi pronti all'uso con carte esclusive e tutto il necessario per iniziare a giocare. Questi starter deck sono ideali per chi vuole avvicinarsi al gioco senza complicazioni, offrendo un'esperienza completa fin da subito.

Infine, il "Gift Set L'Isola di Archazia" è in offerta a soli 28€, includendo 5 buste di espansione, una carta foil esclusiva e accessori utili per organizzare la vostra collezione. Questo set rappresenta un'ottima idea regalo per gli appassionati e un modo conveniente per espandere la propria raccolta con elementi esclusivi.

Queste promozioni sono disponibili per un periodo limitato, quindi non perdete tempo! Avete l'opportunità di arricchire la vostra collezione con alcuni dei migliori set disponibili sul mercato, il tutto a prezzi mai visti prima. Non dimenticate di visitare regolarmente la pagina principale di MyComics per scoprire ulteriori offerte speciali e prodotti esclusivi che verranno rilasciati durante il periodo della promozione.

​ Vedi offerte su MyComics