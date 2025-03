Lo starter kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy torna disponibile: non lasciartelo sfuggire!

Se siete appassionati di Magic: The Gathering e fan della saga di Final Fantasy, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria occasione. Lo starter kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy è di nuovo disponibile su Amazon a 19,00€, dopo essere andato esaurito nei giorni scorsi. Si tratta di un'opportunità perfetta per iniziare a giocare o per ampliare la propria collezione con un set esclusivo e dal fascino unico.

Starter kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy, chi dovrebbe acquistarlo?

Con questo starter kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy, potrete immergervi nelle leggendarie avventure della saga di Final Fantasy direttamente sul vostro tavolo da gioco. Il set include due mazzi pronti all'uso, ciascuno composto da 60 carte con illustrazioni a tema e 10 carte inedite (5 per mazzo), che vi permetteranno di affrontare avvincenti duelli contro amici e rivivere le epiche battaglie della serie.

Se volete avvicinarvi per la prima volta al mondo di Magic: The Gathering, questo Starter Kit è la scelta ideale. Include tutto il necessario per iniziare subito a giocare, grazie a una guida introduttiva che spiega le regole base e ai due portamazzi inclusi. Inoltre, troverete due codici digitali per sbloccare i mazzi su Magic The Gathering Arena, permettendovi di continuare le vostre partite online su PC o dispositivi mobili.

Ogni mazzo è ispirato ai personaggi più iconici della saga: da una parte il leggendario Cloud Strife, dall'altra il suo eterno rivale Sephiroth. Oltre a potenti magie e creature iconiche, ogni mazzo contiene 5 carte rare e 1 carta creatura leggendaria rara mitica in versione foil, aggiungendo un tocco di esclusività alla vostra collezione.

Lo starter kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy è un'edizione speciale che ha già registrato il tutto esaurito in passato. Ora che è tornato disponibile su Amazon a soli 19,00€, vi consigliamo di approfittarne prima che le scorte si esauriscano nuovamente. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere un pezzo da collezione unico e di vivere nuove avventure nel mondo di Magic e Final Fantasy. Inoltre, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo dedicato per maggiori informazioni.

