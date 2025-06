Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth che combini un suono potente, un design iconico e una portabilità senza compromessi, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Marshall Middleton è disponibile nella variante colore Crema a soli 163,91€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 299€, a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 36,08€ in fase di checkout. Una promozione eccezionale per chi desidera un prodotto di alta gamma a un prezzo decisamente più accessibile.

Marshall Middleton, chi dovrebbe acquistarlo?

Marshall Middleton è molto più di un semplice speaker wireless. Grazie alla tecnologia True Stereophonic, brevettata da Marshall, offre un suono stereo multidirezionale capace di immergervi completamente nella vostra musica preferita, ovunque vi troviate. Questo altoparlante riesce a coniugare portabilità e potenza sonora, offrendo oltre 20 ore di riproduzione continua con una singola carica. Quando sarà il momento di ricaricarlo, vi basteranno solo 4,5 ore per tornare subito al massimo della performance.

Progettato per affrontare qualsiasi situazione, Marshall Middleton vanta una certificazione IP67 che lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo il compagno ideale per festival, escursioni, giornate in spiaggia o semplicemente per l'uso domestico. Il suo stile retrò con dettagli moderni lo rende perfetto sia per ambienti rustici sia per interni eleganti.

Inoltre, la funzione Stack Mode consente di collegare più altoparlanti Middleton per un'esperienza audio ancora più coinvolgente, espandendo il suono in ogni direzione. Potrete anche regolare bassi e alti direttamente dal pannello superiore oppure tramite l'app dedicata, per una personalizzazione sonora su misura.

Disponibile ora a 163,91€ su Amazon, Marshall Middleton rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un altoparlante premium, potente e resistente. Un vero must-have per gli amanti della musica e del design. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

