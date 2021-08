Method Man del Wu-Tang Clan lancia un fumetto in NFT

Clifford Smith Jr. è conosciuto con il nome d’arte Method Man: è un rapper, cantautore, produttore discografico e attore statunitense. È uno dei membri del collettivo hip hop della East Coast Wu-Tang Clan. Il Wu-Tang Clan è un gruppo (talvolta alcuni critici musicali lo hanno anche definito “supegruppo”) formatosi a Staten Island, New York City, nel 1992. I Wu-Tang Clan sono considerati uno dei gruppi più influenti nell’hip hop e hanno attivamente contribuito a rendere popolari e a sviluppare gli stili hip hop e hardcore hip hop della East Coast.

Ora Method Man ha annunciato di essere in procinto di lanciare una nuova serie antologica a fumetti, in forma digitale e registrata con NFT. La prima parte della serie, intitolata “Tical World”, si chiama “Parte 1: Origini”. Il NFT include anche una serie di artwork originali, di animazioni e di brani realizzati dall’autore. L’anteprima del NFT presenta un artwork originale ispirato a Killa Beez, realizzato da Method Man in collaborazione con l’artista newyorkese Alex Smetsky. Killa Beez è il nome di un altro collettivo di rapper, anch’essi associati al Wu-Tang Clan e che hanno collaborato per due album (“The Swarm”, del 1998 e “The Sting”, del 2002).

Il Wu-Tang Clan durante un'esibizione al Rock the Bells 2007, a Boston. Fonte: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5

Il fumetto tokenizzato include, inoltre, anche brani inediti e animazioni digitali che raccontano la genesi dell’opera. Altri bonus destinati agli acquirenti includono una VIP card per l’acquisto dei prodotti “Tical Athletics”, la linea di abbigliamento sportivo che Method Man ha lanciato negli Stati Uniti. Il NFT di Method Man è stato registrato sulla blockchain Flow, sviluppata da Dapper Labs e che già ha accolto opere popolari come i CryptoKitties e la collezione in NFT dei NBA Top Shots.

Method Man aveva già in passato “flirtato” con la blockchain e le sue applicazioni artistiche. Nel novembre 2020, la piattaforma C.R.E.A.M. Finance aveva twittato il suo nuovo jingle pubblicitario: un brano in rap slick, basato sulla melodia di “C.R.E.A.M.” dei Wu-Tang. Secondo Decrypt.co, il cantante del brano sarebbe proprio Method Man: potete ascoltare voi stessi il brano su Twitter. Method Man non ha mai confermato il suo coinvolgimento. In attesa di scoprire quando Marvel e DC lanceranno dei NFT ufficiali, vi ricordiamo che sono stati lanciati dei NFT realizzati da Stan Lee.