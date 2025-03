Netflix migliora la qualità video: arriva il supporto HDR10+

Grandi novità per gli appassionati di cinema e serie TV: Netflix ha annunciato l'introduzione del supporto HDR10+, che si aggiunge agli standard già esistenti sulla piattaforma, migliorando ulteriormente l'esperienza cinematografica domestica.

La tecnologia HDR ha cambiato radicalmente il modo in cui percepiamo contenuti video, diventando ormai uno standard imprescindibile per film e serie TV di qualità. Netflix, che già dal 2016 supporta l'HDR con il debutto della serie "Marco Polo", fa ora un ulteriore passo avanti integrando lo standard HDR10+ accanto ai già presenti HDR10 e Dolby Vision.

per introdurre il supporto HDR10+, Netflix ha deciso di sfruttare il codec AV1, che vanta un'ottima efficienza di compressione e permette di trasmettere contenuti in alta qualità senza gravare troppo sulla connessione.

Ciò che distingue HDR10+ rispetto alle altre versioni è la sua capacità di ottimizzare i parametri visivi fotogramma per fotogramma, garantendo una fedeltà visiva migliore soprattutto nelle scene con forti contrasti tra luci e ombre.

Pexels

Netflix ha comunicato che l'HDR10+ è già disponibile per alcuni titoli del suo catalogo, con l'intenzione di estendere progressivamente il supporto a tutti i contenuti HDR presenti sulla piattaforma. Per usufruire di questa tecnologia, gli utenti devono soddisfare due requisiti fondamentali: possedere un abbonamento Netflix Premium e ovviamente utilizzare un dispositivo compatibile sia con HDR10+ che con il codec AV1.

La buona notizia è che praticamente tutti i migliori smartphone moderni supportano entrambe le tecnologie, rendendo l'HDR10+ immediatamente accessibile a un'ampia fascia di utenti. Per quanto riguarda i televisori, il vantaggio sarà particolarmente evidente per i possessori di apparecchi che supportano HDR10+, ma non Dolby Vision.