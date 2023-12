Non perderai più le chiavi con questo gadget in sconto del 25%!

Se siete in cerca di un regalo di Natale utile da fare ad una persona particolarmente sbadata o se, semplicemente, volete voi stessi tenere sotto controllo i piccoli e importanti oggetti della vita quotidiana, come il classico mazzo di chiavi, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta che Amazon sta dedicando al piccolissimo tracker targato Tile che, similmente ai classici AirTag di Apple, rappresenta una soluzione ideale al controllo dei piccoli oggetti. Un prodotto, dunque, molto utile ed anche conveniente considerando l'ottima offerta dello store che, con uno sconto del 25%, rende questo prodotto acquistabile a soli 22,49€!

Tracker Tile, chi dovrebbe acquistarlo?

Il piccolo tracker prodotto da Tile, è un prodotto ideale per chi, per sfortuna o sbadataggine, si ritrova spesso a smarrire oggetti di uso comune, che sia la custodia di un paio di occhiali, un mazzo di chiavi, o anche il proprio smartphone. Parliamo, infatti, di un piccolo rilevatore di posizione, con una superficie adesiva e che, virtualmente, può essere davvero incollato ovunque serva.

Rintracciabile per mezzo di un'app gratuita disponibile sia per iOS che Android, questo piccolo tracker è in grado di squillare quando ci si trova nelle sue vicinanze, ed è in grado anche di segnalare l'ultima posizione nota quando si è fuori dalla portata Bluetooth.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo piccolo, facilmente nascondibile e resistente ad urti e acqua che, in tal senso, può essere anche utilizzato per monitorare la propria automobile o anche un mezzo di trasporto green, come un monopattino.

Certificato IP67, e con una portata Bluetooth fino a 76 metri, il tracker Tile è un investimento intelligente per chiunque voglia evitare la frustrazione di perdere oggetti importanti, e visto il suo ottimo prezzo, vi suggeriremmo di approfittarne subito, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito ad acquistarlo quanto prima visto che, come spesso accade con questi prodotti, le scorte potrebbero presto esaurirsi, o l'offerta terminare prematuramente.e visto

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!