Con l’inizio di una nuova settimana, AliExpress rilancia con una promozione che va ben oltre il semplice concetto di low cost. La piattaforma ha infatti attivato una nuova iniziativa basata su codici sconto dedicati ai brand più popolari, permettendovi di acquistare prodotti noti a livello globale a prezzi decisamente più vantaggiosi rispetto al solito.

Aliexpress Brand Day, perché approfittarne?

Non si tratta quindi solo di articoli economici, ma anche di prodotti firmati da marchi riconosciuti per qualità, affidabilità e prestazioni. Questa promo conferma la volontà di AliExpress di ampliare la propria offerta, puntando sempre di più su brand affermati e su categorie di prodotti capaci di soddisfare anche gli utenti più esigenti, senza rinunciare a sconti concreti.

Il cuore della promozione è rappresentato da 5 coupon ufficiali, che consentono di ottenere un risparmio extra fino a 40 euro in base alla soglia di spesa. Ecco l’elenco completo dei codici sconto attualmente disponibili:

ITBB04 : 4,00€ di sconto su una spesa minima di 35,00€

: 4,00€ di sconto su una spesa minima di 35,00€ ITBB08 : 8,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€

: 8,00€ di sconto su una spesa minima di 69,00€ ITBB12 : 12,00€ di sconto su una spesa minima di 109,00€

: 12,00€ di sconto su una spesa minima di 109,00€ ITBB25 : 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€

: 25,00€ di sconto su una spesa minima di 209,00€ ITBB40: 40,00€ di sconto su una spesa minima di 329,00€

Come sempre, il consiglio è di approfittarne il prima possibile. I coupon sono a disponibilità limitata e potrebbero esaurirsi rapidamente, soprattutto considerando che la promozione è valida fino al 23 gennaio. Se state pensando di acquistare un prodotto di marca a prezzo scontato, questa è un’occasione da valutare subito.

