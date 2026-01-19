Avatar di Ospite Go_Ninja #146 0
0
Peccato che non hai mai la garanzia che si tratti di prodotti non contraffatti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Dario De Vita Tom's Hardware Logo small
0
Peccato che non hai mai la garanzia che si tratti di prodotti non contraffatti.
Se vuoi andare sul sicuro, devi controllare che ci sia l'etichetta "Brand+"
Questo commento è stato nascosto automaticamente.