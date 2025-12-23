Fino al 31 dicembre, cambiare televisore conviene davvero grazie a Unieuro. Non si parla solo di PC: l’insegna lancia una promozione pensata per voi che desiderate rinnovare il vostro intrattenimento domestico con una nuova TV, approfittando di un rimborso che può arrivare fino a 300€. Un’occasione concreta per fare un upgrade tecnologico, scegliendo tra modelli di qualsiasi brand a partire da 399€.

Come funziona la promozione?

Il meccanismo è semplice e vantaggioso. Acquistando una nuova TV e consegnando il vostro vecchio televisore, potrete ricevere un rimborso proporzionato al prezzo del prodotto scelto. Se optate per un televisore con prezzo compreso tra 399€ e 548,99€, il valore di valutazione del vostro usato sarà di 100€. Salendo di fascia, per TV acquistate tra 549€ e 898,99€, il rimborso riconosciuto sarà di 150€.

Il vantaggio aumenta ulteriormente per chi punta a modelli più evoluti. Scegliendo una TV con prezzo compreso tra 899€ e 1.298,99€, Unieuro vi riconoscerà un rimborso di ben 250€. E per voi che desiderate il massimo della qualità e delle prestazioni, acquistando un televisore a partire da 1.299€, il valore di valutazione dell’usato raggiunge il tetto massimo di 300€.

A rendere l’offerta ancora più comoda è il servizio di ritiro: il vostro vecchio TV viene ritirato direttamente a casa da Unieuro, senza pensieri aggiuntivi. In questo modo potete concentrarvi solo sulla scelta del nuovo schermo perfetto per le vostre esigenze, sapendo di risparmiare e di affidarvi a un servizio completo. Fino al 31 dicembre, il momento giusto per cambiare TV è adesso.

