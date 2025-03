Leggi e prendi appunti con Kindle Scribe in sconto del 21%

Finalmente è iniziata la festa di primavera Amazon! Il Nuovo Amazon Kindle Scribe è ora disponibile su Amazon a 339,99€ anziché 429,99€, con uno sconto del 21%! Questo dispositivo rivoluzionario unisce le funzionalità di un Kindle e di un taccuino, con uno schermo ridisegnato dai bordi uniformi che vi offrirà un'esperienza simile alla carta. Potrete scrivere direttamente sui libri grazie alla funzionalità Active Canvas e convertire le note scritte a mano in testo. Con lo schermo antiriflesso da 10,2" e la penna premium inclusa, avrete tutto l'occorrente per leggere e prendere appunti in qualsiasi condizione.

Nuovo Amazon Kindle Scribe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nuovo Amazon Kindle Scribe è l'alleato ideale per professionisti, studenti e appassionati di lettura che desiderano combinare libri digitali e appunti in un unico dispositivo. Con il suo schermo da 10,2" antiriflesso e la penna premium inclusa, vi permette di annotare direttamente sui libri, espandere i margini per aggiungere note ed evidenziare concetti importanti. Perfetto per chi vuole organizzare meglio le proprie idee, partecipare a riunioni produttive o semplicemente godersi la lettura senza distrazioni in qualsiasi condizione di luce.

Grazie alla funzionalità di conversione della scrittura in testo digitale, il Kindle Scribe soddisfa anche le esigenze di chi necessita di inviare rapidamente appunti via email o di mantenere un archivio ordinato delle proprie note. L'assenza di notifiche e social media lo rende particolarmente consigliato a chi cerca un ambiente privo di interruzioni per concentrarsi sulla lettura e la scrittura. Con 16 GB di memoria e la comodità di un taccuino sempre a portata di mano, rappresenta la soluzione all-in-one per chi vuole semplificare i propri strumenti di lavoro e studio senza rinunciare alla versatilità.

Il Nuovo Amazon Kindle Scribe è un dispositivo rivoluzionario che unisce un ebook reader e un taccuino digitale in un unico strumento. Dotato di uno schermo antiriflesso da 10,2" con bordi uniformi e 300 ppi, vi permette di leggere e scrivere in qualsiasi condizione di luce. A soli 339,99€ invece di 429,99€, il Kindle Scribe rappresenta un investimento eccellente per studenti, professionisti e appassionati di lettura.

