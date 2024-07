Offerta Bluetti per il Prime Day: centrale elettrica a 749€, disponibile anche con kit

In occasione del Prime Day, Bluetti ha reso disponibile una delle sue centrali elettriche portatili con uno sconto non solo su Amazon, ma anche sul suo store ufficiale. Sebbene l'acquisto su Amazon sia preferito per la facilità di transazione, non tutti potrebbero essere abbonati Prime. Pertanto, avere la stessa offerta su entrambi i siti è vantaggioso, considerando che sullo store ufficiale Bluetti non è necessario alcun abbonamento. La centrale elettrica in offerta è la Bluetti AC180, disponibile a soli 749€. Bluetti offre anche la variante con il pannello solare PV200 incluso a un prezzo imbattibile di 999€, molto al di sotto dei usuali 1.598€ per questo kit.

Bluetti AC180, chi dovrebbe acquistarla?

La Bluetti AC180 è una centrale elettrica portatile adatta a tante persone: campeggiatori, escursionisti e chiunque pratichi attività all'aperto troveranno utile questo prodotto innovativo, grazie alla sua capacità di fornire energia a dispositivi elettronici essenziali anche nei luoghi più remoti. Inoltre, è indispensabile per chi necessita di un'energia di emergenza durante blackout o interruzioni di corrente.

Dotata di un ingresso AC da 1440W per una ricarica rapida, la Bluetti AC180 può essere ricaricata in meno di un'ora. Le sue 9 uscite versatili includono una presa AC, una USB-A, una Type-C e la carica wireless, supportando quindi tutte le tipologie di spine dei dispositivi elettronici moderni. Inoltre, dispone di un regolatore di ricarica MPPT per l'ingresso solare fino a 500W, consentendo di sfruttare l'energia solare per una ricarica ecologica e rinnovabile. È dotata anche di UPS, garantendo una continuità di alimentazione con un tempo di commutazione di soli 20 ms, ideale per proteggere i dispositivi più sensibili da interruzioni di corrente.

In aggiunta alla Bluetti AC180, il produttore offre anche la variante con il pannello solare PV200, come segnalato nell'introduzione. Il PV200 è dotato di celle solari monocristalline da 200W con un'efficienza di conversione fino al 23,4% e un rivestimento ETFE resistente ai graffi e impermeabile IP65. Questo lo rende perfetto per attività all'aperto come campeggio, pesca, escursionismo e molto altro, offrendo un modo ecologico per chi cerca un'indipendenza energetica completa ovunque si trovi.

In sostanza, la Bluetti AC180 con il pannello solare PV200 rappresenta non solo un investimento pratico per le esigenze di energia portatile, ma anche una soluzione ecologica e versatile per una varietà di contesti, dall'uso domestico alle avventure all'aria aperta. Se il prezzo di accesso di questi prodotti è solitamente importante, con queste offerte Bluetti ha reso molto più accessibile l'acquisto di queste tecnologie, rendendole convenienti sia su Amazon che sul loro store ufficiale.

