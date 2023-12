Offerta Fibra Aruba a 2,5 Gbps: 17,69€ al mese per 6 mesi

Siete alla ricerca di un nuovo provider per la connessione internet domestica, e desiderate un'offerta che non solo vi offra una fibra veloce e affidabile, ma che vi permetta di spendere poco? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova promozione di Aruba, che vi consentirà di spendere solo 17,69€ al mese per 6 mesi!

Fibra Aruba, chi dovrebbe abbonarsi?

La nuova offerta di Aruba è dedicata ai privati, e vi permetterà di ottenere la vera fibra FTTH con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps spendendo solo 17,69€ al mese invece di 26,47€ per i primi 6 mesi. In particolare, l'offerta è perfetta non solo per coloro che vivono nelle grandi città, dato che la connessione di Aruba arriva anche nelle aree bianche, che comprendono i comuni più piccoli (potete scoprire se la vostra zona rientra nella copertura nella pagina dedicata).

La promozione non presenta alcun costo di attivazione o migrazione dal vostro operatore precedente, mentre potrete recedere quanto desiderate dal contratto spendendo solo 20,00€. Dopodiché, potrete godere di funzionalità come assistenza clienti e chat 24 ore su 24, indirizzo IPv6 statico e, ovviamente, una connessione ultra stabile, perfetta per smart working, streaming di film e serie tv o gameplay online per i videogiocatori.

Insomma, parliamo di un'offerta di alta qualità e nettamente più conveniente della concorrenza, che richiede anche 30 euro o più per un servizio simile. Non possiamo, dunque, non consigliarvi la Fibra Aruba, ricordandovi che si tratta di una promozione a tempo limitato, per cui il nostro suggerimento è di approfittarne il prima possibile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Aruba dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad abbonarvi il prima possibile per non perdere l'occasione!

