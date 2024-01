Prezzo TOP su questa centrale elettrica portatile! (-60%)

Una centrale elettrica portatile, integrabile con alcuni dei migliori pannelli fotovoltaici, rappresenta uno strumento versatile e utile in varie circostanze, in primis durante i blackout elettrici. Il modello che desideriamo segnalarvi oggi si distingue anche per la sua capacità di operare come una UPS, garantendo continuità energetica in caso di interruzioni improvvise della corrente. La caratteristica più sorprendente, però, è l'incredibile sconto applicato da Amazon su questo prodotto: un notevole ribasso del 60%, permettendovi di risparmiare oltre 2.000€ rispetto al prezzo originale. Infatti, questa centrale elettrica portatile, precedentemente venduta a 3.399,99€, è ora disponibile a 1.359,99€.

ALLPOWERS R3500, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete soliti avventurarvi dove la corrente non arriva, questa centrale elettrica portatile soddisferà le vostre esigenze e quelle dei viaggiatori che vogliono sentirsi preparati ad ogni evento. Un investimento sicuramente importante, ma che vi garantirà l'autonomia di cui potreste avere bisogno, anche a casa. Infatti, con la sua potenza di 3500W e una batteria integrata da 3168Wh, questa centrale saprà alimentare anche gli elettrodomestici più energivori.

Grazie alla vasta gamma di uscite, potrete caricare praticamente ogni dispositivo elettronico, eliminando la preoccupazione di rimanere senza energia elettrica nei momenti più critici. Sarà ottima anche per coloro che necessitano di un'alimentazione affidabile e sicura per i propri strumenti di lavoro, il che non è scontato per questo tipo di prodotto. In caso di interruzioni di corrente impreviste, il sistema UPS si attiverà infatti entro 15 ms, salvaguardando così dati sensibili e apparecchiature critiche.

Il facile caricamento delle batterie, che richiede solo 1,5 ore, insieme al controllo intelligente tramite app e la funzionalità di controllo vocale, rendono questa centrale elettrica portatile un'eccellente scelta per chiunque cerchi un generatore solare potente e versatile. A questo prezzo potrebbe essere un affare per molti, per questo suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina del prodotto, scoprendo le sue caratteristiche all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!