Offerte FOLLI Govee: illuminazione TOP con sconti fino al 50%

Il periodo del Black Friday 2023 sta per terminare, ma non sono finite le opportunità per risparmiare. Se, infatti, siete alla ricerca di un set di luci a LED colorate e smart sarete felici di sapere che le offerte sono ancora in corso su Govee, dove potrete approfittare di sconti fino al 50% su tantissimi set di luci LED sia da interno che da esterno!

Luci Govee, chi dovrebbe acquistarle?

Come accennato, i set di luci Govee sono ideali sia per l'interno che per l'esterno della vostra casa, adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. In particolare, vogliamo parlare di uno dei prodotti più amati, le strisce LED Govee Envisual T2, attualmente in offerta a 109,99€ invece di 149,99€. Questo set è perfetto per chi possiede un televisore da 55 a 65 pollici, consentendo di applicare le strisce direttamente sul retro. Basta poi posizionare la doppia telecamera sulla parte superiore dello schermo, sincronizzando il set con i contenuti in riproduzione e sfruttando le tecnologie più innovative del settore. Si creerà un'atmosfera incredibilmente immersiva nella vostra stanza, gestibile comodamente tramite app o assistente vocale, rendendo il set ideale anche per chi vuole integrarlo nella propria smart home.

In alternativa, se state cercando un set per l'esterno per decorare la vostra casa in vista del Natale, vi consigliamo il Govee RGBIC, in sconto a 139,99€ anziché 199,99€. Con ben 15 metri di luci a disposizione, potrete adornare l'esterno della vostra abitazione in modo facile e veloce: basterà pulire la superficie e utilizzare il lato adesivo delle luci per applicarle al muro. Potranno restare accese fino a 50.000 ore, resistendo anche a temperature estreme da -20°C a 45°C; inoltre, si adattano perfettamente a materiali come legno, cemento, metallo e pannelli vinilici, garantendo una perfetta integrazione con la vostra casa.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Govee dedicata alle offerte Black Friday, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!