Curioso di provare Oral-B iO? Parti da 70€ con uno sconto del 42%

Si può provare la tecnologia avanzata Oral-B iO spendendo meno di 70€? Sì, approfittando dell’eccezionale prezzo minimo di oggi su Amazon! Il modello base della linea iO di Oral-B è disponibile infatti a soli 69,99€, grazie a uno sconto del 42%. Se state pensando di migliorare la vostra igiene dentale, questo è il momento perfetto per farlo.

Oral-B iO 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Oral-B iO 3 è il compagno ideale per chi tiene in grande considerazione la propria igiene orale e desidera portare l'esperienza di spazzolamento a un livello superiore. Questo spazzolino elettrico ricaricabile è pensato per coloro che soffrono spesso di problemi gengivali o che desiderano prevenirli, offrendo una rimozione del 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Con il suo sensore di pressione iO, segnala se si sta esercitando troppa forza durante lo spazzolamento, proteggendo così le gengive da possibili irritazioni. È consigliato per gli utenti che cercano non solo una pulizia profonda, ma anche un metodo sicuro per mantenere gengive più sane. Grazie all'app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale, che monitora l'area di spazzolamento in tempo reale, l'Oral-B iO 3 si adatta alle esigenze di chi desidera un controllo raffinato sulla propria routine di igiene orale.

Con la scelta tra 3 modalità di pulizia (pulizia quotidiana, denti sensibili, sbiancante) soddisfa un'ampia varietà di necessità e preferenze. Inoltre, il timer ad anello luminoso assicura che si rispettino i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, rendendolo adatto a chi vuole ottimizzare il proprio tempo dedicato alla cura dei denti senza rinunciare a una pulizia efficace. Include anche un dentifricio e una custodia da viaggio, rendendolo perfetta per i viaggiatori accorti che non vogliono trascurare la propria igiene orale lontano da casa.

