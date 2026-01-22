Se siete alla ricerca di un capo originale e dal prezzo incredibile, non lasciatevi sfuggire l’ultima iniziativa di Pampling: le t-shirt a soli 5,99€ sono di nuovo disponibili, ma il tempo per approfittarne sta per scadere. I saldi Pampling continuano quindi a offrirvi un’opportunità unica per rinnovare il vostro guardaroba con stile, senza rinunciare alla qualità e all’originalità che contraddistinguono il brand.

N.B: applica il codice TOMSLING per avere calzini gratis con ogni acquisto (devono essere messi a carrello).

Questa volta, tra le proposte in saldo, spiccano anche le magliette dedicate a Peppe Vessicchio, maestro di musica e volto iconico del FantaSanremo. Non si tratta solo di un omaggio a una figura storica del Festival di Sanremo, ma di un invito a sostenere il talento musicale in tutte le sue forme. Indossare una t-shirt Pampling può diventare così un gesto significativo, capace di raccontare una storia e di trasmettere passione per l’arte e la cultura.

Ogni maglietta, infatti, non è semplicemente un capo d’abbigliamento: rappresenta un modo concreto per sostenere iniziative solidali legate alla musica e all’arte. In occasione della VII edizione del FantaSanremo, Pampling ha lanciato un’edizione speciale ispirata a Peppe Vessicchio, unendo moda, musica e dedizione in un progetto che celebra la creatività e il talento italiano. La collaborazione mira a trasformare un piccolo acquisto in un contributo concreto a chi promuove la cultura musicale.

Non lasciatevi scappare questa occasione: le magliette a 5,99€ sono un mix perfetto di stile, cultura e solidarietà. Che vogliate rinnovare il vostro look o partecipare a un’iniziativa che sostiene la musica, Pampling vi offre la possibilità di fare entrambe le cose. Il tempo stringe, quindi affrettatevi a scoprire la collezione e a portarvi a casa un pezzo di storia del FantaSanremo firmato Peppe Vessicchio.

