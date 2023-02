La pizza, si sa, è il comfort food per eccellenza del nostro paese, tanto che molti amano non solo mangiarla, ma anche prepararla in casa, e questo non solo per motivi di mero risparmio. Certo, ottenere di volta in volta una pizza degna di un ristorante non è semplice, e molto dipende non solo dall’impasto, ma anche e soprattutto dalle modalità di cottura!

E così, se siete alla ricerca di un metodo nuovo e, possibilmente, perfetto per preparare in casa il vostro piatto preferito, allora non potete davvero perdervi questa ottima offerta Amazon, relativa al forno elettrico Ariete Pizza 919 che, dome da nome, è specificatamente progettato per regalarvi la pizza perfetta, ma tra le mura domestiche!

Il prezzo proposto dal portale? Appena 73,99€, contro i 99,99€ del prezzo originale, in quello che è un affare davvero niente male, specie considerando i risultati che l’Ariete 919 è in grado di ottenere rispetto al tradizionale forno elettrico.

Il merito, anzitutto, è della sua solida base in pietra refrattaria anti-aderente, capace di resistere ad altissime temperature, ed in grado di cuocere la pizza con risultati del tutto simili a quelli di una cottura tradizionale, giacché lo stesso elettrodomestico è in grado di raggiungere una temperatura molto elevata, come tradizione vuole, attestandosi ad un massimo di ben 400°; più che sufficienti per una cottura simile a quella che si potrebbe ottenere in pizzeria, e con un tempo di cottura di appena 5 minuti!

Vi pare poco? Allora sappiate che, grazie ai suoi 5 diversi livelli di cottura, l’Ariete 919 non vi tornerà utile solo per la preparazione della pizza, ma anche per la cottura di molti altri alimenti, siano essi torte dolci o salate, panini o altri cibi che, normalmente, richiederebbero una cottura ottimale al forno, così che l’acquisto trovi ancor più spazio tra i bisogni della vostra cucina.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido elettrodomestico prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

