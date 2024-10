Porta il cloud gaming in salotto con il bundle Fire TV Cube + controller Luna, oggi IN SCONTO! - 28%

Se desiderate portare il cloud gaming e l'intrattenimento domestico a un livello superiore, l'offerta sul bundle Fire TV Cube + controller Luna è una delle migliori occasioni che troverete su Amazon. Proposto a soli 149,98€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 208,98€, questo bundle rappresenta una soluzione completa. Il Fire TV Cube vi consente di trasformare il vostro televisore in un avanzato centro multimediale 4K, mentre il controller Luna è progettato per sfruttare al massimo il servizio di streaming di giochi Amazon Luna. Per ulteriori informazioni sul servizio, non esitate a consultare il nostro articolo dedicato.

Bundle Fire TV Cube + controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Fire TV Cube è equipaggiato con un potente processore octa-core, garantendo una riproduzione fluida e rapida in streaming, e supporta il Wi-Fi 6E per connessioni veloci e affidabili. Il controller Luna, invece, si collega direttamente ai server di Amazon Luna tramite la tecnologia Cloud Direct, minimizzando la latenza durante le vostre sessioni di gioco. Inoltre, è compatibile con Bluetooth, permettendovi di utilizzarlo su una vasta gamma di dispositivi come controller wireless.

Scaricando l'app Luna sul vostro Fire TV Cube, avrete accesso a una ricca libreria di giochi in streaming, senza dover acquistare alcuna console. Gli utenti Prime potranno giocare a titoli come Fortnite e altri giochi gratuiti a rotazione, mentre con un abbonamento a Luna+, Ubisoft o Jackbox Games avrete accesso a un catalogo ancora più ampio, con titoli che spaziano su vari generi.

Questo bundle è perfetto per chi cerca un'esperienza di intrattenimento e gaming completa, sfruttando il cloud gaming senza dover acquistare una console tradizionale. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e trasformate il vostro salotto in un centro multimediale e di gioco di ultima generazione!

