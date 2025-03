Prime Video si arricchisce: Apple TV+ entra tra i canali disponibili

Prime Video, la popolare piattaforma di streaming di Amazon, continua a evolversi e a offrire nuove funzioni ai suoi abbonati. Da oggi, gli utenti che hanno un abbonamento a Prime Video possono abbonarsi direttamente ad Apple TV+ direttamente dalla piattaforma di Amazon. Questa novità rappresenta una vera e propria innovazione per gli utenti Prime, che possono ora accedere a una gamma ancora più ampia di contenuti senza dover uscire dal loro abbonamento principale.

Apple TV+ arriva su Prime Video, perché approfittarne?

Il prezzo dell'abbonamento ad Apple TV+ rimane invariato, ovvero 9,99€ al mese. Questo significa che gli utenti non solo avranno a disposizione i contenuti esclusivi di Prime Video, ma potranno anche fruire dei titoli originali di Apple TV+ come "Ted Lasso", "The Morning Show" e molte altre produzioni apprezzate. È importante sottolineare che, pur essendo possibile abbonarsi ad Apple TV+ direttamente tramite Prime Video, l'accesso a questo servizio richiede comunque un abbonamento separato, e non è incluso nel pacchetto Prime.

Questa collaborazione tra Amazon e Apple non è una novità assoluta. Infatti, Apple TV+ era già disponibile su Prime Video negli Stati Uniti, ma ora viene estesa anche ad altri paesi, inclusa l'Italia. Questa espansione testimonia l'impegno delle due piattaforme a creare una rete di contenuti sempre più diversificata e accessibile per un pubblico internazionale. Gli utenti italiani, quindi, non sono più esclusi da questa opportunità di integrazione e possono finalmente godere della vasta offerta di Apple TV+.

Con l'ingresso di Apple TV+ tra i canali disponibili su Prime Video, si arricchisce ulteriormente l'ecosistema della piattaforma. Infatti, oltre ad Apple TV+, sono già presenti altri canali come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Discovery+ Intrattenimento e molti altri. Questo ampliamento consente agli utenti di scegliere una vasta gamma di contenuti, che vanno dal cinema, alla serie TV, ai documentari, offrendo così un’esperienza di intrattenimento davvero completa e personalizzata.

