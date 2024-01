Eccezionale purificatore Aria Electrolux in sconto del 23%!

Con l'avvento dell'inverno e delle basse temperature, è ovvio che in molti tengano spesso le finestre di casa chiuse, impedendo così il cambio dell'aria, influendo negativamente sulla qualità dell'aria che respiriamo, che anzi spesso diventando stagnante sia a casa che in ufficio. Per questo, anche nella stazione invernale, noi consigliamo sempre l'uso di un purificatore d'aria può quindi fare la differenza e, in tal senso, oggi vi proponiamo un'offerta "a tema", segnalandovi lo sconto del 23% che Amazon sta dedicando ad un purificatore d'aria top di gamma, ovvero l'eccezionale Electrolux EPU72571UG Pure Multi 700, in offerta a 249,99€, a differenza degli oltre 320 euro che occorrerebbero per l'acquisto, il che è indubbiamente un'ottima occasione per chi vuole equipaggiarsi di uno dei migliori prodotti del mercato.

Electrolux EPU72571UG Pure Multi 700, chi dovrebbe acquistarlo?

Il purificatore d'aria Electrolux EPU72571UG Pure Multi 700 è una soluzione ideale per chi desidera che il proprio ambiente domestico sia più salutare, magari in conseguenza a problemi di allergie o asma, o per chi vive in città, purtroppo, particolarmente inquinate dal punto di vista della qualità dell'aria. Grazie al suo sistema di filtraggio avanzato, munito di filtri HEPA e filtri ai carboni attivi, questo purificatore è in grado di neutralizzare il 99,99% dei batteri e filtrare il 99% dei virus presenti nell'aria, offrendo una qualità dell'aria eccezionale per tutto l'anno.

Inoltre, parliamo di un purificatore che è appositamente pensato per lavorare sia durante le stagioni fredde che quelle calde, essendo dotato di una ventola che può essere spenta all'occorrenza, evitando, ad esempio, che nei periodi freddi essa muova aria fredda nella stanza, contribuendo così a raffreddare l'ambiente. Oltre a ciò, parliamo di un dispositivo che dispone anche di una comoda modalità notturna, che permette un utilizzo senza rumori anche nel corso della notte, evitando così che il processo di pulizia dell'aria disturbi il vostro sonno.

Controllabile via app, programmabile, ed in grado di pulire efficacemente anche stanze di grandi dimensioni, il tutto filtrando particelle fino a 0,3 micron, questo splendido purificatore d'aria targato Electrolux è una scelta ideale per chiunque voglia respirare aria pulita sempre, tutto l'anno, e con la garanzia di una rimozione pressoché totale di allergeni, germi e polveri sottili. Un prodotto certamente non per tutti, considerato il prezzo, ma che grazie ad Amazon oggi può essere vostro con uno sconto davvero molto interessante.

