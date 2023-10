Queste pile ricaricabili impazzano su TikTok: funzionano bene e si ricaricano via USB!

Se siete soliti usare TikTok, vi sarete imbattuti sicuramente almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero prodotti, ovviamente disponibili su Amazon, che si caratterizzano per essere estremamente originali, utili ed economici. Ebbene, oggi ve ne vogliamo presentare uno che in questi giorni sta davvero spopolando e che sicuramente vi offrirà una piccola svolta di vita.

Parliamo di un set di batterie che potrete ricaricare non solo tramite il classico caricatore da attaccare alla presa elettrica, ma tramite USB! Togliendo la parte superiore delle pile, infatti, troverete un attacco USB da collegare a un power bank, a computer, a un qualsiasi caricatore o persino all'accendisigari dell'automobile, permettendovi di caricarle davvero ovunque. La bella notizia? Il set da 4 pile costa solamente 36,99€ su Amazon!

Set di pile ricaricabili, chi dovrebbe acquistarle?

Questo set di pile ricaricabili torneranno particolarmente utili a chi utilizza spesso le batterie, per esempio per caricare mouse, tastiere o controller (come quello dell'Xbox), che tendono a scaricarsi in fretta. Avere delle batterie ricaricabili, dunque, non solo consente di risparmiare, dato che il loro ciclo di vita è di 1.200 ricariche, ma anche di inquinare di meno, considerando che si tratta di un prodotto non riciclabile.

Inoltre, la loro comodità rispetto alle tradizionali è notevole: sono decisamente più versatili, permettendovi di portarle e caricarle con voi ovunque vi troviate, anche singolarmente, il tutto senza necessità del caricatore apposito (che comunque è incluso nella confezione). Potrete, dunque, sfruttarle anche in viaggio, non trovandovi mai più con dei dispositivi scarichi senza aver modo di acquistare delle pile nuove.

Tornando a parlare del prezzo, negli ultimi mesi la loro richiesta è esponenzialmente aumentata e, di conseguenza, anche il loro prezzo. Fino a qualche tempo fa, infatti, venivano vendute a 29,99€, motivo per cui vi consigliamo di acquistarle subito, dato che potrebbero continuare a salire di prezzo o addirittura andare completamente esaurite.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

