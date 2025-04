Questo eBook ti aiuta a pensare in grande ed è in promozione

L'innovativo Kobo Elipsa 2E è un ebook reader pensato per chi desidera pensare in grande, migliorare la concentrazione e organizzare le proprie idee in modo efficiente. Fino al 24 aprile, approfittate di una promozione che consente di acquistare il Kobo Elipsa 2E a soli 349€ invece di 399€, con uno sconto di 50€ grazie a IBS. Questo dispositivo non è solo un potente strumento per leggere e annotare, ma anche una scelta ecosostenibile, grazie alla sua parte esterna realizzata con plastica riciclata, parte della missione di Kobo per ridurre l'inquinamento oceanico.

Kobo Elipsa 2E, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kobo Elipsa 2E vanta un touchscreen E Ink Carta 1200 da 10,3" ad alta risoluzione, dotato di ComfortLight PRO. Questo garantisce una lettura priva di riflessi, con una regolazione della luminosità e della temperatura colore che riduce la luce blu, migliorando l’esperienza visiva e tutelando il sonno. Con questa tecnologia avanzata, potrete leggere comodamente in qualsiasi condizione di luce, senza fastidi per gli occhi, offrendo un’esperienza immersiva in ogni momento della giornata.

Kobo Elipsa 2E non è solo per la lettura, ma anche per l'annotazione diretta su eBook e documenti PDF. Grazie al Kobo Stylus 2, ricaricabile e dal design ergonomico, potrete evidenziare, scrivere a margine e sottolineare i passaggi più importanti dei vostri libri o appunti digitali. La tecnologia di annotazione brevettata da Kobo garantisce che le vostre annotazioni siano sempre visibili, anche se cambiate la dimensione del carattere. Inoltre, l'assenza di pubblicità e distrazioni vi permette di concentrarvi esclusivamente su ciò che conta davvero.

Con 32 GB di archiviazione, il Kobo Elipsa 2E è in grado di contenere fino a 24.000 eBook, permettendovi di portare la vostra intera libreria sempre con voi. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi, avrete accesso a milioni di eBook e audiolibri dallo Store Kobo. La batteria dura settimane con una singola ricarica, consentendovi di dedicare più tempo alla lettura senza preoccuparvi di trovare una presa. Se amate i libri e cercate uno strumento che soddisfi tutte le vostre esigenze digitali, Kobo Elipsa 2E è ideale per migliorare il vostro modo di leggere, annotare e vivere le storie.

