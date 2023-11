Questo TV OLED LG Evo da 55" è un AFFARE a questo prezzo! (-550€)

Anche su eBay le super offerte del Black Friday non sono tardate, come quella sulla Smart TV LG OLED evo 55'' Serie C3 2023 che è in promozione a soli 1.049,99€, rispetto al prezzo originale di 1.599,99€, con un sconto di ben 550€. Non lasciatevi sfuggire questa offerta in quanto i pezzi disponibili sono limitati!

LG OLED evo 55'' Serie C3 2023, chi dovrebbe acquistarla?

Questa potentissima Smart TV LG OLED evo 55'' è vivamente consigliata agli appassionati di film, serie TV e gaming che danno grande importanza alla qualità delle immagini. Grazie alla Tecnologia Brightness Booster, alle funzioni Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, e al processore α9 Gen6, lo spettatore sarà catapultato in un'esperienza visiva e sonora senza precedenti. Risulta l'ideale anche per chi adora un design minimalista, in quanto la TV presenta bordi sottili che arricchiranno il tuo ambiente con eleganza, sia che la TV sia accesa che spenta.

Il TV LG OLED evo 55'' Serie C3 2023 dispone di un processore α9 Gen6 per una qualità dell'immagine affascinante e presenta la funzione Brightness Booster che permette di avere immagini fino al 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale. Inoltre, con l'Intelligenza Artificiale ThinQ AI, il TV risponderà ai tuoi comandi vocali. Per gli appassionati di gaming, sono disponibili 4 porte HDMI per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

Grazie all'offerta di 1.049,99€, abbiamo un prodotto di eccellente qualità a un prezzo scontato, garantendoti un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Consigliamo l'acquisto di questo TV LG OLED evo 55'' Serie C3, un TV all'avanguardia, perfetto sia per la visione di film che per l'utilizzo con le console PS5 e Xbox Series X.

