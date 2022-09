Siete appassionati di libri ma avete terminato lo spazio a disposizione? Avete la necessità di avere un dispositivo comodo e leggero per portare sempre con voi i vostri titoli preferiti? Il catalogo Rakuten Kobo amplia la sua gamma di modelli con la nuova proposta denominata Clara 2E. Questa va ad affiancare gli attuali modelli già presenti sul mercato, posizionandosi tra il modello entry level Kobo Nia (€99) e il Kobo Libra 2 (€139). Ma in cosa differisce il Rakuten Kobo Clara 2E dagli altri modelli? Quali sono le sue caratteristiche tecniche? Come si è comportato durante la nostra prova d’uso? Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Kobo Clara 2E all’insegna della sostenibilità

Il nuovo eReader Kobo Clara 2E è stato pensato, progettato e prodotto, con grande attenzione verso la sostenibilità ambientale. A partire dalla confezione, che vanta un design compatto e privo di tasti fisici (se non quello posteriore dedicato all’accensione e spegnimento), troviamo infatti l’utilizzo di carta riciclata certificata FSC e inchiostri di soia.

Per quanto riguarda invece l’eReader, l’esterno è realizzato con oltre l’85% di plastica riciclata, di cui il 10% di plastica oceanica. Grazie a questo approccio produttivo, si stima che nell’arco di un anno gli oceani saranno ripuliti di ben 200.000 bottiglie di plastica, e le discariche si alleggeriranno di oltre un milione di CD e DVD.

Infine, anche il contenuto della confezione è pensato per ridurre l’impatto ambientale. Al suo interno troviamo infatti soltanto il dispositivo, un cavetto Usb di tipo C utile alla ricarica, e un piccolo manuale d’uso.

Kobo Clara 2E

Il design e le caratteristiche tecniche

Toccando con mano il nuovo Kobo Clara 2E si percepisce sin da subito come questo eReader sia estremamente funzionale per chi ama leggere in viaggio. Il dispositivo è compatto e leggero. Infatti, a differenza del modello Kobo Libra con diagonale da 7 pollici, Kobo Clara 2E presenta uno schermo leggermente più piccolo, da 6 pollici. Il pannello di cui è dotato Kobo Clara 2E è di ottima qualità. Stiamo parlando del modello E Ink Carta 1200 con una densità di 300PPI.

Kobo Clara 2E

Nel suo insieme questo nuovo eReader misura 112,05 x 159,02 x 8,66 mm e ha un peso complessivo di soli 171 grammi, quasi 50 grammi in meno del fratello maggiore Kobo Libra. Tra le caratteristiche troviamo anche l’ottima certificazione IPX8, che rende l’eReader impermeabile fino 2 metri per un tempo di circa 60 minuti.

Ma quanti libri può contenere il nuovo Kobo Clara 2E? Questo modello dispone di una memoria interna di 16GB. Dunque, se consideriamo che il peso medio di un eBook è circa 1,3MB, il conto è presto fatto! Kobo Clara 2E può contenere migliaia e migliaia di eBook. Ovviamente, nel caso prediligiate gli audiolibri, il numero è destinato a calare ma è comunque soddisfacente. Questo modello può contenere infatti ben 75 audiolibri Kobo da ascoltare grazie alla tecnologia wireless Bluetooth della quale il dispositivo è dotato. Restando nell’area della connettività, il modello in questione è dotato della tecnologia WiFi 802.11 ac/b/g/n.

A gestire i 15 formati di file nativamente supportati, nonché la loro fruizione da parte dell’utente, troviamo un processore da 1 Ghz. Kobo Clara 2E digerisce praticamente di tutto, dai file in formato EPUB, EPUB3, FlePub, passando per i file PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, e concludendo con i formati TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

La prova d’uso del Kobo Clara 2E

La prova d’uso dell’eReader Kobo Clara 2E è risultata soddisfacente sotto diversi punti di vista, lettura in primis. Il pannello da 300 PPI di questo modello è dotato di un sistema di retroilluminazione dinamico. Questo permette all’utente una regolazione precisa della luminosità a seconda delle esigenze e dei gusti personali, rendendo di fatto la lettura poco stancante e garantendo lunghe sessioni di utilizzo senza particolari affaticamenti alla vista. Oltre a questo, è possibile scegliere anche la temperatura colore, così da ottenere uno schermo più tendente al bianco o al giallo. Sotto questo aspetto possiamo tranquillamente paragonare il dispositivo con l’esperienza d’uso offerta dai classici libri cartacei.

Kobo Clara 2E

Ad agevolare poi l’esperienza d’uso gioca il suo ruolo anche il design. L’impugnatura, date anche le dimensioni contenute del dispositivo, risulta ottima e agevole. Inoltre, nella parte posteriore troviamo una particolare texture che, oltre a rendere più bello l’eReader, aiuta ad avere un ulteriore grip e favorire la presa.

Kobo Clara 2E

Se invece avete voglia di passare dalla lettura all’ascolto, magari in completo relax con gli occhi chiusi sdraiati sul divano, sarà sufficiente collegare via Bluetooth un paio di cuffie o auricolari. Durante la prova d’uso, la connessione non ha mostrato nessun tipo di problematica.

Per quanto riguarda la memoria interna, seppur sul mercato ci siano proposte con capienza maggiore, questo modello risulta essere sufficiente anche per i lettori più accaniti e siamo certi sarà in grado di soddisfare un’ampia fetta di appassionati. Infine, molto interessante anche la speciale cover protettiva messa in vendita da Kobo. Essa è realizzata in materiale simil pelle e funge, grazie a un serie di accorgimenti tecnici, anche da stand. Se amate leggere i vostri libri senza dover tenere in mano il dispositivo, questa può essere la soluzione che fa al caso vostro.

Kobo Clara 2E

Il software

Il software del Kobo Clara 2E è minimale ma funzionale e molto intuitivo. Qualsiasi operazione vogliate fare, qualsiasi impostazione vogliate modificare, questa potrà eseguita in maniera snella e naturale. Per quanto riguarda la gestione della vostra libreria, Kobo Clara E2 mette a disposizione con pochi semplici click un’ottima categorizzazione. È infatti possibili cercare il vostro libro tramite la stinga di ricerca, ma anche in base al genere oppure ancora al nome dell’autore. Dobbiamo inoltre precisare che i libri utilizzati di recente sono anche prontamente presenti nella sezione principale denominata Home. Navigare all’interno dell’interfaccia non ha presentato particolari problemi, seppur lo schermo richieda un tocco deciso. Proprio a cercare il pelo nell’uovo, avremmo gradito una maggior velocità di aggiornamento delle immagini a schermo durante gli ingressi nel menù.

Veniamo poi all’ultima succosa parte, il catalogo libri offerto da Kobo. Esso è ricco di contenuti e la sua navigazione è risultata scorrevole. La libreria a disposizione non comprende però tutti gli editori presenti sul mercato, sarete quindi costretti ad acquistare altrove gli ebook mancanti per poi caricarli manualmente sul vostro dispositivo. Questa può essere una scocciatura ma c’è da da considerare che si tratta comunque di casi isolati. Se avete l’abitudine di leggere, o ascoltare, più libri al mese, vi suggeriamo caldamente di valutare l’attivazione dell’abbonamento offerto da Kobo. Grazie a quest’ultimo avrete la possibilità di accedere all’interno catalogo a partire dal prezzo di 9,90 euro.

Kobo Clara 2E

In conclusione

In conclusione, conviene acquistare il Kobo Clara 2E? Se state cercando un eReader affidabile, con un design minimalista, dalle dimensioni ridotte e un peso piuma, la risposta è si! Kobo Clara 2E risulta essere il giusto compromesso tra i dispositivi entry level e quelli di fascia alta. Il suo rapporto qualità prezzo è congruo con quanto offerto, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista d’esperienza d’uso. Kobo Clara 2E è disponibile su Amazon per 149,99 euro.