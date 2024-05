Rendi SMART il tuo TV con il Fire TV Stick 4K Max, oggi scontato del 35%!

Il Fire TV Stick 4K Max, il dispositivo più potente per lo streaming con supporto Wi-Fi 6E e modalità ambiente, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontatissimo di soli 51,99€ invece di 79,99€. Questa versione avanzata del dispositivo prodotto proprio da Amazon vi permetterà di godere di un'esperienza visiva e sonora incredibile grazie alla qualità 4K Ultra HD, al supporto per i formati Dolby Vision, HDR10+ e all'audio Dolby Atmos!

Fire TV Stick 4K Max, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max è l'ideale per chiunque non abbia un televisore smart ma voglia comunque godersi appieno l'esperienza multimediale dello streaming. Basta semplicemente collegare la chiavetta all'ingresso HDMI del TV e connetterla alla rete Wi-Fi per accedere a un vasto assortimento di film, serie TV e programmi, sia gratuiti che a pagamento, tramite piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molte altre.

Questo dispositivo offre anche la possibilità di controllare dispositivi per la casa intelligente compatibili, simile agli smart hub e smart speaker con Alexa integrata. Utilizzando il microfono nel telecomando, infatti, è possibile accendere e spegnere luci ed elettrodomestici, rendendo l'esperienza domestica ancora più conveniente. Inoltre, se si possiedono telecamere di sicurezza smart, è possibile utilizzare il televisore come monitor per tenere sotto controllo i circuiti in qualsiasi momento.

In particolare, il Fire TV Stick 4K Max è, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, il lettore multimediale più potente di Amazon: il processore consente di avviare app e navigare più rapidamente, mentre il supporto al Wi-Fi 6E garantisce una riproduzione in streaming più fluida anche quando molti dispositivi sono connessi al router. Inoltre, offre persino una modalità ambiente che trasforma il televisore in una galleria d'arte quando non è in uso, trasmettendo rotazioni di opere d'arte famose. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è in sconto!

