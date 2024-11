Risparmia e dì addio al disordine con le offerte Black Friday di Tineco

Il Black Friday è ufficialmente iniziato su Amazon, e Tineco non ha perso tempo: le sue offerte su aspirapolvere e lavapavimenti sono già attive e rimarranno disponibili fino al 2 dicembre. Quali novità ha in serbo Tineco per quest'anno? Semplice: una serie di sconti su una vasta gamma di modelli, pensati per soddisfare ogni tipo di budget e permettere a chiunque di risparmiare in base alle proprie esigenze. Con Tineco, anche scegliendo un modello entry-level, potete contare su un elettrodomestico di qualità, capace di garantire una pulizia efficace e senza compromessi. Prima di passare alla lista completa delle offerte sui modelli principali, scopriamo insieme cosa riesce a fare una di queste soluzioni, prendendo in esame il FLOOR ONE S7 SWITCH.

N.B: usando il coupon "C47L8APK" ottenete uno sconto extra del 2% su tutti i prodotti Tineco. Lo sconto può essere abbinato a quello del Black Friday. Il coupon è valido fino al 21 dicembre.

Vedi offerte su Amazon

Black Friday Tineco, perché approfittarne?

Tra i modelli in offerta, spicca il già citato FLOOR ONE S7 SWITCH, un pulitore multifunzione pensato per rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura delle superfici di casa. Il FLOOR ONE S7 SWITCH rappresenta la soluzione definitiva per chi cerca un elettrodomestico multifunzione 5 in 1, capace di affrontare ciò che i normali aspirapolvere non riescono a gestire. Grazie alla sua tecnologia, S7 SWITCH non si limita ad aspirare, ma affronta senza sforzo anche i disordini più complessi: spazzatura bagnata, macchie oleose secche e sporco quotidiano. È l’ideale per mantenere la casa immacolata con il minimo sforzo, alternando l’aspirazione al lavaggio grazie al motore SwitchPro. In questo modo, anche ambienti difficili come cucina e bagno possono essere puliti a fondo, garantendo una pulizia profonda su superfici dure e delicate.

Tra le caratteristiche distintive del FLOOR ONE S7 SWITCH spicca la tecnologia MHCBSTM, progettata per garantire un lavaggio continuo con spazzola pulita. Questo sistema ricicla l'acqua sporca utilizzando un componente raschiante aderente e consente alla macchina di lavare i pavimenti con acqua fresca a una velocità costante di 450 volte al minuto. Questa tecnologia non solo semplifica le operazioni di pulizia, ma assicura che le superfici rimangano sempre impeccabili, anche quando si affrontano disordini persistenti e macchie ostinate. L’efficienza di questa tecnologia permette al FLOOR ONE S7 SWITCH di mantenere le superfici lucide e prive di aloni in pochi semplici passaggi.

Un ulteriore vantaggio di questo modello è la sua batteria, che offre una durata migliorata del 200%. La cella a sacca aggiornata assicura un'autonomia triplicata rispetto ad altre batterie, permettendo all'S7 SWITCH di operare per periodi più lunghi senza necessità di ricarica frequente. Questo upgrade rende l'elettrodomestico ideale per sessioni di pulizia estese, garantendo prestazioni ininterrotte e risultati costanti. Sfruttare le offerte Tineco per il Black Friday diventa così un'opportunità vantaggiosa per chi vuole investire in un elettrodomestico affidabile, versatile e pensato per rendere la pulizia quotidiana un'operazione rapida ed efficace.

Le migliori offerte Black Friday Tineco