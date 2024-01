MAXI sconto su questo generatore di corrente! (-250€)

Se cercate un compagno ideale per le vostre attività all'aperto e le emergenze, questo potente generatore di corrente portatile alimentato a GPL o benzina vi offre prestazioni eccezionali con una potenza massima di 3500W a benzina e 3200W a LPG. Oggi è disponibile a soli 845,00€ invece di 1.099,00€, beneficiando di uno sconto del 23%!

Generatore di corrente a GPL e Benzina, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti dell'avventura e gli appassionati di attività all'aria aperta, il generatore maXpeedingrods rappresenta la soluzione ideale per soddisfare qualsiasi esigenza energetica. Offrendo un'indispensabile fonte di energia portatile, questo generatore sarà un compagno affidabile sia che vi troviate in campeggio, sia che organizziate un evento all'aperto o lavoriate in un cantiere privo di accesso diretto all'elettricità. In grado di alimentare l'aria condizionata, frigoriferi e altri piccoli dispositivi con una potenza massima di 3500W a benzina e 3200W a LPG, assicura che non vi manchi mai la comodità della casa, anche negli ambienti più remoti.

Con un occhio di riguardo per l'ambiente, il generatore maXpeedingrods funziona in maniera più pulita ed efficiente quando alimentato a GPL, offrendo prestazioni silenziose, riducendo le vibrazioni e prolungando la vita del motore. Per chi necessita di energia pulita e di alta qualità, la sua tecnologia inverter è progettata per salvaguardare i dispositivi sensibili, permettendovi di caricare telefoni, laptop e altri apparecchi digitali in totale sicurezza. Inoltre, un display multifunzionale vi tiene costantemente informati sulle prestazioni, sul carburante rimanente e sulla manutenzione necessaria.

Con un'autonomia fino a 13,5 ore e una garanzia di 2 anni, il generatore maXpeedingrods vi convincerà con la sua efficienza e l'affidabilità. Perfetti per l'uso all'aperto, in campeggio o in cantiere, questi generatori rappresentano un investimento saggio e sostenibile. Non lasciatevi sfuggire l'offerta di oggi a soli 845€ rispetto al prezzo originale di 1099€.

