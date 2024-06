Robot aspirapolvere lavapavimenti a meno di METÀ PREZZO! (-52%)

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere lavapavimenti, in grado di garantire una pulizia profonda della vostra casa senza dover spendere una fortuna, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M1 è attualmente disponibile con uno sconto del 52% circa, e potete portarvelo a casa a soli 179,99€, rispetto al prezzo originale di 369,00€, con un risparmio di ben 190€!

Robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M1 rappresenta la soluzione ideale per chi ricerca un aiuto valido nella pulizia quotidiana della propria abitazione, ma nel mentre vuole evitare di spendere una fortuna grazie a un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con la sua potenza di aspirazione di 4000 Pascal può occuparsi sia della classica polvere che dei peli di animali, riducendo sostanzialmente il tempo necessario per prendersi cura della propria abitazione.

La tecnologia avanzata di mappatura e navigazione permette al robot di pianificare percorsi di pulizia e lavaggio con la massima efficienza, calcolando il modo migliore per completare il lavoro prima che la batteria si scarichi, e tornando alla propria stazione in tempo. Il dispositivo targato Legant si presenta con molteplici modalità di pulizia e con la possibilità di selezionare specifiche aree da pulire tramite l'app ufficiale, utile anche per programmare l'avvio automatico ed evitare determinate zone. Non manca anche il supporto ad Alexa e Google Assistant.

Attraverso la navigazione LDF e l'algoritmo SLAM il robot può destreggiarsi fra gli oggetti con movimenti a zig-zag, sfruttando nel mentre l'algoritmo FreeMove 3.0 per evitare gli ostacoli con precisione. Ciò è permesso grazie anche alle sue dimensioni contenute, vista l'altezza di soli 9,4cm e il diametro di 32cm.

Con un serbatoio d'acqua di 160ml e della polvere di 520ml riesce a gestire gli ambienti domestici fino a 150 metri quadrati (in 150 minuti circa) senza problemi, assicurandosi di giorno in giorno di compiere un ottimo lavoro, e richiedendo nel mentre pochissimi minuti di manutenzione. È possibile, come ciliegina sulla torta, mappare più di un piano per gestire di volta in volta le pulizie su diversi livelli.

Offerto a un prezzo ridotto a soli 179,99€, il robot aspirapolvere lavapavimenti si mostra con un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo. Grazie alla sua capacità di mappare più piani, l'efficienza con aspirazione e lavaggio, e le diverse modalità di pulizia, è una scelta ottima per chi cerca una soluzione efficace e flessibile per mantenere la propria casa pulita.

