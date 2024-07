Raggiungi un pulito perfetto con questi iRobot in offerta, risparmi 600€

Nonostante oggi siano disponibili robot aspirapolvere 2 in 1, capaci di aspirare e lavare contemporaneamente, spesso è preferibile utilizzare due prodotti separati per ottenere risultati ottimali. Ecco perché oggi vi mostriamo la combinazione di un Roomba j7+ e un Braava jet m6. Questo kit è attualmente in offerta sullo store ufficiale iRobot, con uno sconto significativo di 600€. Di conseguenza, il prezzo per questa combinazione è di soli 999€ anziché 1.599€.

Kit Roomba j7+ e Braava jet m6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit composto da Roomba j7+ e Braava jet m6 è perfetto per chi cerca una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti domestici, integrando tecnologia e autonomia. Consigliato a chi possiede animali domestici e non solo, grazie alla sua capacità di evitare ostacoli e pulire efficacemente le superfici eliminando peli e sporco, il Roomba j7+ si dimostra un robot intelligente capace di adattarsi a diverse esigenze di pulizia.

La sua tecnologia PrecisionVision gli permette di navigare con sicurezza evitando gli ostacoli più comuni, come cavi o piccoli oggetti, garantendo una pulizia profonda senza necessità di intervento umano. Inoltre, la presenza del Braava jet m6, con le sue modalità di lavaggio a secco e ad acqua, completano l'esperienza di pulizia rendendola efficace anche contro la sporcizia più ostinata, come grasso e macchie in cucina.

Questo kit è inoltre ideale per chi vuole affidare le pulizie di casa a tecnologie smart che si integrano perfettamente con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo una gestione ancora più comoda e personalizzata. La connettività Wi-Fi e l'app iRobot HOME amplificano ulteriormente la flessibilità d'uso, consentendo di programmare e monitorare le sessioni di pulizia in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Se state cercando un modo per liberarvi delle faccende domestiche mantenendo la casa impeccabile, il set composto da Roomba j7+ e Braava jet m6 rappresenta una scelta di valore per la vostra abitazione.

