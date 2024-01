Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'inizio dei saldi di Comet che, fino al 17 gennaio, vi permetteranno di risparmiare fino a centinaia di euro su tantissimi articoli provenienti da ogni categoria dello store. Proprio per aiutarvi nella scelta abbiamo pensato di racchiudere per voi in questo articolo 7 prodotti presenti nel volantino a prezzo scontato, cosicché troverete in un batter d'occhio quelle che sono alcune delle migliori offerte disponibili.

Dalle smart TV agli elettrodomestici per la casa, passando per notebook, smartwatch e smartphone, abbiamo spaziato in tutte le categorie dello store di Comet. A prescindere da ciò che cercate, dunque, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, vi ricordiamo che per tutti i vostri acquisti potrete approfittare del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, rendendoli ancora più accessibili!

Saldi Comet: 7 prodotti imperdibili a prezzo scontato!

Smart TV Samsung QLED 4K 55"

Il primo prodotto che vi consigliamo è la smart TV Samsung QLED 4K da 55", uno dei modelli più recenti della linea, nonché, senza dubbio, uno dei migliori sul mercato. La tecnologia Quantum Dot è in grado di catturare la luce e di restituire colori vibranti, mantenendo un realismo eccezionale indipendentemente dal livello di luminosità; ciò consente di ottenere un effetto visivo realistico senza necessità di uno schermo in 8K. Questa smart TV rappresenta un vero gioiello per gli appassionati del cinema, che potranno apprezzare non solo la straordinaria qualità dell'immagine, ma anche un audio di alta qualità, ulteriormente migliorato se abbinato a una soundbar Samsung. Inoltre, la presenza di molte funzionalità smart rende la riproduzione dei contenuti più veloce e intuitiva, arricchendo l'esperienza d'uso complessiva.

Smart TV Philips Ultra HD 4K 50"

Vi suggeriamo anche la smart TV Philips 50pus7608/12 da 50", attualmente disponibile a soli 379,00€ anziché 499,00€. Questo modello è dotato di un pannello LED 4K che vi assicurerà immagini luminose, ultra nitide e dai colori ricchi. Inoltre, offre la compatibilità con tutti i principali formati HDR, consentendovi di apprezzare scene incredibilmente dettagliate anche nelle zone chiare e scure. Ovviamente, essendo smart è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, per cui potrete accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti, oltre che gestire gli altri dispositivi connessi alla vostra smart home.

Notebook Lenovo IdeaPad 3i

Se siete alla ricerca di un notebook perfetto per lo studio e il lavoro a fare al caso vostro è il Lenovo IdeaPad 3i, in offerta a 599,00€ invece di 699,00€. Il cuore pulsante del portatile è rappresentato dal potente processore Intel Core i5, affiancato da una scheda grafica dedicata Intel Iris Xe Graphics. Questa combinazione consente di gestire senza sforzi attività multitasking impegnative, garantendo prestazioni sempre fluide e veloci; inoltre, la modalità Max ottimizza ulteriormente le performance della CPU, assicurando la massima efficienza. Per i momenti di relax, l'ampio schermo Full HD da 15,6 pollici e i due potenti altoparlanti offrono un'esperienza visiva e audio immersiva e coinvolgente per godersi film e serie TV in alta definizione. Oltre alle prestazioni di alto livello, il Lenovo IdeaPad 3 si distingue per la sua praticità: con un design semplice, sottile e leggero, è perfetto per essere portato ovunque. Infine, la batteria a lunga durata consente un utilizzo prolungato di oltre 8 ore senza necessità di ricarica.

Oppo Reno10

L'OPPO Reno10 è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone di alta qualità con specifiche tecniche eccellenti, il tutto spendendo meno di 400€. Questa offerta è particolarmente conveniente per gli amanti della fotografia, sia amatoriali che professionisti, grazie alla presenza di una tripla fotocamera AI da 64+32+8MP e di una fotocamera selfie da 32MP; questa combinazione offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui modalità ritratto professionale, panorama, macro e diverse opzioni video. Il display ampio da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una gamma di colori di 1,07 miliardi assicura un'esperienza visiva superiore, perfetta per gli appassionati di multimedia e per coloro che amano guardare film e serie TV in mobilità. Inoltre, la presenza di un potente sensore di impronte digitali integrato nello schermo facilita lo sblocco del dispositivo. Con una batteria da 5000mAh e la ricarica rapida SUPERVOOC67W, offre un'esperienza d'uso di lunga durata, mentre la configurazione hardware, composta da 8GB di RAM (espandibili fino a 16GB) e 256GB di memoria interna, garantisce prestazioni fluide.

Smartwatch Garmin Venu 2 Plus

Tra i migliori smartwatch per sportivi in offerta vi è il Garmin Venu 2 Plus, disponibile a 319,00€ invece di 449,99€. Il modello in questione offre un quadro completo della vostra salute e degli obiettivi giornalieri con una durata della batteria fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 8 ore in modalità GPS. Potrete, dunque, allenarvi tenendo tutte le informazioni necessarie a portata di polso durante l'intera giornata. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici ultra-luminoso con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. Dispone di eccellenti sensori cardio e SpO2 che consentono l'accesso a un set completo di funzioni Garmin per il fitness, tra cui activity tracking, body battery, respirazione, monitoraggio del sonno e altro ancora. Con oltre 25 app precaricate, il dispositivo è progettato per supportare una varietà di sport all'aperto e indoor, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, fitness e altro ancora. Oltre alle funzionalità specifiche per gli sport, è possibile anche visualizzare le notifiche sul display, effettuare pagamenti in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare la musica preferita senza il telefono grazie alla memoria interna dedicata a piattaforme come Spotify, Deezer e Amazon Music.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro, nella sua versione Pro, è stato appositamente progettato per gli appassionati di sport e avventura. Il display da 45 mm è protetto da un cristallo di zaffiro ancora più resistente, mentre il corpo in titanio con cornice rialzata lo rende robusto e protetto da graffi. Questo smartwatch vanta alcune delle migliori funzionalità del settore, come il potente sensore Samsung BioActive 3 in 1 che monitora il battito cardiaco e la pressione sanguigna, contribuendo a tenere sotto controllo la salute cardiovascolare durante l'attività fisica e il riposo; fornisce, infatti, informazioni dettagliate su vari parametri, tra cui passi, chilometri percorsi, calorie bruciate, frequenza cardiaca media e altro. Inoltre, con il preciso GPS integrato, vi guiderà durante le escursioni o le gite in bicicletta, garantendo la registrazione accurata dei percorsi effettuati e offrendo la funzione Track Back per tornare facilmente al punto di partenza. Altre funzionalità utili includono il monitoraggio del sonno e la gestione di app e notifiche direttamente dal display dell'orologio.

Scopa elettrica senza fili Hoover HF522STH

Infine, vi segnaliamo un'offerta interessante per quanto riguarda la pulizia della casa: la scopa elettrica senza fili Hoover HF522STH è disponibile a soli 199,00€ anziché 274,00€. Questo modello offre prestazioni eccellenti grazie al motore Direct Impulse, che ruota a 100.000 giri al minuto per garantire una potenza costante e rimuovere ogni residuo di sporco o polvere con una singola passata. La scopa, inoltre, è alta soli 69 cm di altezza in modalità compatta, rendendola ideale per essere riposta anche in spazi ridotti e, dunque, perfetta per chi vive in una casa di dimensioni contenute.

